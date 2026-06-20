Matías Almeyda y Rayados de Monterrey van por delantero que vale 6 MDD para el Apertura 2026

La directiva de Rayados de Monterrey y Matías Almeyda ya trabajan para definir las bajas o las altas, como lo son de este par de jugadores que nadie se esperaba que regresaran nuevamente al plantel. Pero ahora buscan reforzar su ataque con un delantero que tiene un valor en el mercado de alrededor de 6 MDD (millones de dólares).

De acuerdo con información del insider César Luis Merlo, Almeyda y Rayados tienen en la mira al delantero Alexis Cuello del San Lorenzo. No obstante, no es la primera opción de ambos y, por el momento, no hay una oferta formal; solo su nombre está puesto sobre la mesa en caso de que sea recurrido. Conoce al portero de Chivas que se va previo al arranque del Apertura 2026.

Alexis Cuello es del interés de Rayados de Monterrey,|@cuello.alexis

¿Quién es el delantero que vale 6 MDD y quiere a toda costa Rayados?

Cuello es un futbolista argentino de 26 años que se desempeña como centro delantero, aunque no desconoce la media punta o el extremo izquierdo, ya que son funciones que puede ejecutar en caso de que así lo requieran las cuestiones tácticas de su entrenador.

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El argentino tiene contrato vigente con su club hasta diciembre de 2027. No obstante, Monterrey podría hacerse de sus servicios en caso de que así lo requiera; solo le costará desembolsar la cláusula de rescisión, que es de 6 millones de dólares, que en pesos mexicanos son poco más de 104 millones de pesos.

Cabe mencionar que el atacante no solo está en el radar de Rayados de Monterrey, pues también es seguido de cerca por Boca Juniors de Argentina, así como en Genoa y la Fiorentina de la Liga de Italia.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Cuello marcó un total de 6 goles y dio 5 asistencias en 23 partidos disputados de la temporada, tanto de la liga, copa y la sudamericana.