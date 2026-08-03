Apuesta a largo plazo: El banquillo de Estados Unidos asegura a su técnico hasta el Mundial 2030

La Federación de Futbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) oficializó la renovación del contrato del técnico argentino Mauricio Pochettino hasta la finalización de la Copa Mundial de la FIFA de 2030 que se realizará en España, Marruecos y Portugal. Con este acuerdo, el estratega sudamericano encabezará un proyecto a largo plazo destinado a consolidar al combinado norteamericano en la élite global y estructurar las bases de su desarrollo deportivo.

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"Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el futbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades", informó la federación a través de un comunicado oficial, destacando además la influencia que tendrá el cuerpo técnico en el ecosistema juvenil y la formación de entrenadores.

¿Cuál es el camino trazado de Pochettino hacia 2030?

De cumplir la totalidad del nuevo compromiso contractual, Pochettino no solo encarará el próximo proceso mundialista que culminará en España, Marruecos y Portugal 2030, sino que también comandará la renovación generacional del conjunto de las Barras y las Estrellas en las ediciones de la Copa Oro 2027 y 2029.

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Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

¿Qué es lo que hizo Mauricio Pochettino desde sublevada con Estados Unidos?

El argentino desembarcó en el banquillo estadounidense en septiembre de 2024. Al no disputar eliminatorias por estar clasificado automáticamente al Mundial 2026 como coanfitrión, sus primeros parámetros competitivos fueron de máxima exigencia:

Liga de Naciones 2024: Cayó en semifinales frente a Panamá y tropezó en el duelo por el tercer puesto contra Canadá.

Cayó en semifinales frente a Panamá y tropezó en el duelo por el tercer puesto contra Canadá. Copa Oro 2025: Llegó a la gran final, donde cedió el título como local ante su acérrimo rival, México.

Llegó a la gran final, donde cedió el título como local ante su acérrimo rival, México. Copa del Mundo 2026: Superó la fase de grupos y alcanzó los octavos de final, cerrando su participación tras caer derrotado ante Bélgica.

La extensión hasta 2030 subraya la convicción de la U.S. Soccer en el liderazgo de Pochettino. Tras absorber los aprendizajes del ciclo 2026, la directiva estadounidense confía en que el estratega transformará el recorrido acumulado en un bloque sólido y competitivo.

