Noticias
VIDEO: Así Cadillac anunció a Checo Pérez y Valtteri Bottas como su dupla estelar para 2026

La escudería Cadillac Fórmula 1 ha hecho oficial su entrada al Gran Circo con un anuncio que ha revolucionado el mundo del automovilismo

Fernando Campos
La escudería Cadillac Fórmula 1 ha hecho oficial su entrada al Gran Circo con un anuncio que ha revolucionado el mundo del automovilismo: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos titulares para la temporada 2026. El video de presentación, cargado de emoción y simbolismo, fue publicado este martes y ya genera expectativas entre los fanáticos de la F1.

Cadillac muestra imágenes de ambos pilotos enfundados en los nuevos colores del equipo, acompañadas por frases como “Two paths. One call of destiny”, que resumen el espíritu de esta alianza. La producción destaca la experiencia de ambos corredores, quienes suman más de 500 Grandes Premios disputados y más de 100 podios entre los dos.

Checo Pérez, quien regresa a la parrilla tras un año fuera luego de su salida de Red Bull, expresó en el comunicado oficial su entusiasmo por formar parte de un proyecto “ambicioso y significativo desde el principio”. Bottas, por su parte, dejó su rol como piloto reserva en Mercedes para embarcarse en esta nueva aventura, destacando la “visión a largo plazo” que representa Cadillac F1.

El video profundiza los motivos detrás de la elección de esta dupla. Se analiza el impacto que tendrá el regreso del mexicano en el automovilismo latinoamericano.

Cadillac, respaldado por General Motors, se convierte así en el undécimo equipo de la Fórmula 1, apostando por dos veteranos que no solo aportan velocidad, sino también liderazgo y conocimiento técnico. Como se detalla la decisión responde a la necesidad de construir una base sólida en medio de los cambios reglamentarios que se avecinan.

Con este anuncio, Cadillac no solo entra a la F1: lo hace con una declaración de intenciones. La temporada 2026 promete emociones fuertes, y México tendrá nuevamente a su representante en la máxima categoría del automovilismo mundial.

