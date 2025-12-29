Todos siguen sin creer lo que Checo Pérez dijo sobre Cadillac y cómo lo tratan ahí

Cada vez falta menos para que la temporada 2026 de la Fórmula 1 cambie a luz verde y Sergio ‘Checo’ Pérez parece haber encontrado su lugar en el mundo en Cadillac. Luego de afrontar sus primeras semanas trabajando con el equipo de cara al arranque del próximo curso, el piloto mexicano se sinceró ante los medios de comunicación y aseguró estar muy feliz en la escudería estadounidense, donde se siente una pieza importante del proyecto.

Checo Pérez se siente importante dentro de Cadillac

“Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas”, fue lo que expresó Checo en una entrevista con Autorace. En estos momentos, el tapatío se encuentra liberado de presión y con ganas de ayudar en esta nueva aventura dentro de la F1, que parece ser la última de su carrera profesional .

Checo Pérez se mostró feliz de estar en Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

Según el propio Pérez, fue necesario tomarse un “año sabático” para buscar otro equipo que apostara por él al dejar Red Bull. Si bien es cierto que tuvo conversaciones con otras escuderías, finalmente fue Cadillac quien animó al mexicano a regresar a la F1, ya sin la presión que tenía en la escudería austríaca sobre sus hombros.

Checo Pérez volvió a sentir amor por la Fórmula 1

“No lo sentí en su momento, pero necesitaba un descanso. Cuando estás en un deporte como este, siempre piensas en el año siguiente, la carrera próxima o el nuevo contrato, es como si estuvieras en piloto automático, pero cuando te obligan a salir, como me pasó, te das cuenta de mucho y ves al deporte diferente”.

“Siento que me enamoré de la Fórmula 1 de nuevo. Es importante recordar que mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles para mí, en todos los sentidos. Empecé a perder algo de motivación en el automovilismo y es algo que no puedo permitir, porque la F1 me lo ha dado todo”, fue lo que expresó Checo sobre cómo vive estos días siendo piloto de Cadillac.

Cadillac podría sorprender en su primera temporada

Según el pronóstico de Checo, la escudería estadounidense podría sorprender a los aficionados en su primera temporada dentro de la parrilla: “Para mí, es un poco irrelevante donde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día uno y creo que podremos sorprender a mucha gente. Es uno de los objetivos que tenemos, tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el inicio”, sentenció.