Dejó la Liga BBVA MX por una millonada, pero el valor de Maxi Araújo se sigue disparando con Uruguay

Pocos recuerdan que Maximiliano Araújo pasó por la Liga BBVA MX años atrás. Arribó al futbol mexicano en 2020 y jugó tres años para Puebla. Posteriormente, firmó con Toluca, pero su estancia en el cuadro escarlata no pasó del año. En 2024, la directiva de los Diablos dejó salir al futbolista uruguayo por una cifra cercana a los 16 millones de dólares, dinero que fue desembolsado por el Sporting de Portugal.

Si bien es cierto que, en su momento, sonaba ser un negocio redondo para Toluca, hoy su valor de mercado se disparó aún más. De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Transfermarkt, la carta de Maxi Araújo está tasada en 35 millones de euros, es decir, duplicó su valor desde su salida de la Liga BBVA MX dos años atrás. Su rendimiento con Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene mucho que ver.

Maxi Araújo cuando aún era jugador de Toluca

El gran momento que vive Maxi Araújo con Uruguay

El arranque de la Celeste en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no fue el más lucido de todos. Mostró falencias tanto contra Arabia Saudita en el debut como contra Cabo Verde en la segunda fecha, demostrando que Uruguay no es el mismo equipo duro que supo ser en ediciones anteriores. Sin embargo, a pesar del mal momento que atraviesa la selección sudamericana, Maxi Araújo sigue brillando.

TE PUEDE INTERESAR:



El extremo de 26 años es la gran figura de la Celeste en esta Fase de Grupos. Anotó en los dos partidos que el equipo de Marcelo Bielsa disputó hasta el momento. Logró el empate contra Arabia Saudita en la primera jornada para evitar una catástrofe y marcó el 1-1 parcial contra Cabo Verde para empatar el partido. Su rendimiento comenzó a despertar el interés de varios equipos de Europa, quienes pagarían una millonada por su ficha.

Maxi Araújo, jugador de Uruguay|Crédito: @Uruguay / X

Los equipos de Europa que buscan a Maxi Araújo

El gran presente de Maxi Araújo con Uruguay despertó el interés de varios equipos importantes del Viejo Continente. De acuerdo con distintos reportes, clubes como Atlético de Madrid, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal y Juventus siguen de cerca la situación del futbolista del Sporting de Lisboa.

El equipo portugués tiene protegido al exjugador de la Liga BBVA MX con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, aunque en Europa señalan que podría empezar a escuchar ofertas por una cifra menor. En ese escenario, Maxi Araújo aparece como uno de los nombres a seguir en el mercado de fichajes tras su crecimiento en Portugal y su impacto con la Selección de Uruguay en la justa veraniega.