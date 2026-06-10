¿Hasta cuándo volverá Marcel Ruiz? Esta es la información OFICIAL sobre su recuperación

La historia de Marcel Ruiz en los últimos meses fue una de las más conmovedoras que se dio en la Liga BBVA MX. El mediocentro de Toluca lo dio todo por su país y también por su equipo, arriesgando su físico. Al completar la temporada, finalmente se decidió que se operara de la rotura de ligamentos. Muchos se preguntan cuándo volverá a jugar con la playera escarlata.

Tras la cirugía realizada con éxito para el futbolista que no estuvo en la lista de convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Toluca emitió un comunicado oficial acerca del parte médico del mediocentro de 25 años. En la misma se indica que el tiempo de recuperación de Marcel Ruiz “dependerá de su evolución”.

El comunicado de Toluca sobre la operación de Marcel Ruiz

El Deportivo Toluca Futbol Club informó con un comunicado oficial a la opinión pública: “nuestro jugador Marcel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria de la lesión de ligamento cruzado anterior. A partir de ahora, Marcel iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución”.

TE PUEDE INTERESAR:



“Marcel ha sido una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha, contribuyendo de manera decisiva a los logros obtenidos por nuestro club durante el último año. Todo el Deportivo Toluca FC está contigo, capitán, campeón de la Confederación. Gracias por tu entrega, compromiso y amor por estos colores. ¡Fuerza, Marcel!”, reza el final del comunicado.

Más detalles sobre la posible fecha de regreso de Marcel Ruiz

La información oficial es clara: “El tiempo de recuperación dependerá de su evolución”. Sin embargo este tipo de lesiones (LTA) suelen suceder en los futbolistas y acostumbran a demandar entre 6 y 9 meses fuera de las canchas. No obstante, Marcel ha demostrado ser todo un luchador.

Marcel Ruiz no fue convocado a México a pesar de regresar

El centrocampista de 25 años no se operó, buscando compensar la lesión con fortaleza muscular. El jugador de los Diablos Rojos incluso jugó en el final de la temporada en el equipo de Antonio Mohamed y levantó el título de la Concacaf Champions Cup 2026. Sin embargo, no alcanzó para convencer a Javier Aguirre.

