Gabriel Milito hizo esta advertencia a los jugadores, a pesar de liderar la tabla del Clausura 2026

No se descubre nada cuando se dice que las Chivas están triunfando en este Clausura 2026, de hecho el Guadalajara logró una hazaña que no conseguía desde hacía muchos años . Más allá de la felicidad de los fanáticos, lo cierto es que Gabriel Milito les hizo una advertencia a sus jugadores pese a ser los líderes de este torneo de la Liga BBVA MX.

Mientras un jugador que pertenece a Chivas se fracturó y le buscan reemplazo , el entrenador argentino habría tenido una charla con sus futbolistas para “bajarlos de las nubes”, según indicó el periodista especializado en el CD Guadalajara, Jesús Bernal. El estratega piensa que esto recién empezó y que no hay nada para festejar todavía, en lo absoluto. Duro pero real.

Gabriel Milito define el futuro del mercado de fichajes de Chivas|Crédito: @Chivas / X

El reportero aseguró que olvidar el pasado y pensar en el próximo partido es la gran filosofía del director técnico argentino con pasado en el Barcelona como futbolista. Por este motivo, la advertencia de Milito a los jugadores tiene que ver con la necesidad de no conformarse con lo logrado hasta ahora en el Clausura 2026, sino pelear para ganar el torneo a fin de semestre.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 4 partidos de las Chivas de Gabriel Milito

En lo que va de este Clausura 2026, el equipo de Gabriel Milito ha logrado un puntaje perfecto, ganando todos sus encuentros y siendo superior a sus rivales en cuanto al nivel de juego. En ese contexto, estos fueron los resultados de Chivas en las 4 jornadas:

Chivas 2-0 Pachuca (Goles del Guadalajara: Armando "Hormiga" González, Daniel Aguirre) FC Juárez 0-1 Chivas (Goles del Guadalajara: Yael Padilla —anotado al 90+3') Chivas 2-1 Querétaro (Goles del Guadalajara: Armando "Hormiga" González, Roberto "Piojo" Alvarado) Atlético San Luis 2-3 Chivas (Goles del Guadalajara: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Armando "Hormiga" González)

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas de Guadalajara?

Chivas de Guadalajara visita a Mazatlán FC este viernes 6 de febrero desde las 21:07 en el Estadio El Encanto. De los últimos 5 enfrentamientos entre sí, el local ganó 1, hubo 2 empates y el “Rebaño Sagrado” se quedó con la victoria en 2 ocasiones.

