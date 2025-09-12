Pumas UNAM: Chimy Ávila no sería lo que Efraín Juárez pedía por este particular motivo

Ezequiel Ávila, mejor conocido como Chimy, es el jugador pretendido por Pumas para reforzar su ofensiva en el Apertura 2025, luego de que Rayados le ganara a un futbolista que jugó con Cristiano Ronaldo y que valía 65 millones de euros . Sin embargo, el argentino no cumple con las cualidades que Efraín Juárez requiere para el equipo, pues no es totalmente un centro delantero.

Chimy es actualmente futbolista del Real Betis, donde comparte vestidor con Nelson Deossa, quien se convirtió en uno de los más caros que ha vendido Rayados durante toda su historia . Ávila es utilizado por Manuel Pellegrini como extremo y no como centro delantero, posición que busca Pumas para sumarlo a su plantilla.

@chimy_avila Chimy Ávila es uno de los prospectos de Pumas, aunque no cumple con las cualidades que requiere Efraín Juárez

De acuerdo con el analista Óscar Mendoza, la última vez que el argentino jugó de ‘9' fue el 6 de marzo de este año en un partido de Octavos de Final de la Conference League ante Vitória, aunque solo disputó 10 minutos en el encuentro, pues ingresó a la cancha al 80. Debido a ello, no sería el jugador idóneo que Efraín Juárez está buscando.

¿Quién es Chimy Ávila, jugador que quiere fichar Pumas?

Chimy Ávila es un futbolista argentino de 31 años que inició su carrera en su país con el Club Atlético Tiro Federal Argentino, para después pasar a San Lorenzo, donde estuvo solo 2 años, ya que emigró a Europa con el Huesca de España.

En La Liga española, Ávila comenzó su andar pasando del Huesca a Osasuna en verano de 2019, para hacer una carrera durante 5 años, hasta que fue firmado con el Real Betis a principios de 2024.

El Chimy Ávila antes de las dos lesiones de cruzado era un jugador espectacular y lo quería media Europa. Una pena esas rodillas de verdad, que jugador nos perdimos...pic.twitter.com/hvZkpHPcyc — Gonzalo Márquez 🪄 (@GxldeMagisco22) August 26, 2025

El argentino suma 3 temporadas con Real Betis, en los que solo ha anotado 5 goles en 41 partidos disputados. Estas estadísticas de BeSoccer revelan que no es un matador en el área, tal cual busca Pumas para el Apertura 2025.

La UNAM tiene las horas contadas, pues este viernes 12 de septiembre se cierra el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX, por lo que tendrá que darse prisa para contratar a Chimy, otro candidato, o quedarse con su delantera que es conformada por Guillermo Martínez, José Juan Macías y Alan Medina.