Sin filtro: Mbappé no se guardó nada y lanzó una terrible frase sobre el nivel de Francia: “No somos los más fuertes”

La selección de Francia ya trabaja con la mente puesta en la antesala de la gran final del Mundial 2026™ luego de conseguir su boleto a semifinales en la bolsa tras dejar en el camino a Marruecos. Su máxima estrella, Kylian Mbappé, mandó un mensaje contundente de cara al duelo definitivo por el pase a la final, restándole importancia a la identidad de su próximo rival, el cual se define hoy entre España y Bélgica.

¡GOLAZO INFERNAL DE MBAPPÉ! Francia Rompe el Cero y Golpea a Marruecos

El atacante del Real Madrid dejó claro que la exigencia será máxima sin importar el conjunto que tengan enfrente en el terreno de juego.

¿Qué dijo Mbappé sobre su próximo rival?

“No me importa; si es Bélgica, que sea Bélgica, y si es España, que sea España. Ya veremos qué pasa. Es una semifinal y siempre será complicada, sea como sea”, afirmó Mbappé, capitán del equipo galo.

El astro francés reconoció que a estas alturas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no existen los rivales sencillos y que el grupo está listo para afrontar las máximas dificultades técnicas y tácticas que proponga el cuadro clasificado.

Más allá de lo deportivo, Mbappé se tomó el tiempo para reflexionar sobre la fuerte evolución que ha tenido su rol dentro del vestuario. El delantero, que ha conseguido 8 goles en este evento mundialista, igualado con Lionel Messi, se mostró sumamente conmovido y orgulloso por la química que impera en la plantilla dirigida por Didier Deschamps.

“Me siento muy a gusto con Francia. Es un grupo al que quiero mucho. Hay amigos de años y jóvenes que me ven como un jugador veterano”, detalló.

A pesar de su juventud, su recorrido histórico en las justas mundialistas lo convierte de forma natural en el referente absoluto de este proceso. Con plena madurez, Mbappé asumió la responsabilidad de guiar a los elementos con menor experiencia en situaciones de alta presión:

“Debo ser un ejemplo, sobre todo emocional y psicológico, pues soy el que más partidos mundialistas ha jugado en este grupo. Sé lo que significa estar en un Mundial y lo que debo transmitir”, señaló el capitán.

Por último, Kylian comparó este conjunto con el de 2018: “Este equipo no es el más fuerte. Yo fui campeón y subcampeón del mundo, mientras que este grupo aún no lo ha logrado. Pero tiene el mayor potencial para planificar el futuro. La plantilla actual tiene gran calidad y hace soñar, aunque los equipos fuertes son los que ganan títulos. Por ahora, no veo ninguna copa de oro a mi lado», finalizó.

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Francia se reportará lista para buscar una nueva final. El partido se llevará a cabo: