Mbappé, Valverde y las peores peleas internas en la historia del Real Madrid

En las últimas semanas el Real Madrid se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales; sin embargo, esto no se debe a los campeonatos que está disputando, sino a los increíbles problemas internos que el club está viviendo a través de algunos futbolistas.

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El vestuario del Real Madrid es uno de los más complicados a nivel mundial, por lo que la gestión es vital para el éxito del club. Ante ello, y en medio de los constantes problemas existentes entre jugadores como Kylian Mbappé, Antonio Rudiger y Federico Valverde, luce interesante conocer las peores peleas en la historia del club.

¿Cuáles son las peores peleas en la historia del Real Madrid?

Robinho vs Gravesen : Hace un par de décadas, en el 2006, la forma de jugar al límite de Thomas Gravesen en los entrenamientos causó la furia de Robinho, quien le reclamó al respecto. Su compañero, lejos de entender la situación, siguió con la misma tónica, por lo que recibió un puñetazo del brasileño tiempo después.

: Hace un par de décadas, en el 2006, la forma de jugar al límite de quien le reclamó al respecto. Su compañero, lejos de entender la situación, siguió con la misma tónica, por lo que recibió un puñetazo del brasileño tiempo después. La guerra de Mourinho: Del 2010 al 2013 el Real Madrid vivió uno de los momentos más tensos y, a su vez, exitosos con la llegada de José Mourinho. Los resultados llegaron; sin embargo, esto no impidió que el técnico se quejara por “falta de actitud” de algunos jugadores, destacando los capitanes.

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Solari vs Bale y Marcelo: Más recientemente, en el año 2019, Santiago Solari tomó las riendas del Real Madrid y tuvo altercados con gente importante como Isco, Gareth Bale y Marcelo debido a su estado físico. Al final, el entrenador argentino abandonó la institución.

¿Qué títulos pelea el Real Madrid en este cierre de temporada?

Por segunda vez de forma consecutiva, el Real Madrid terminará la temporada sin ningún título en la vitrina luego de quedar imposibilitado de sumar la Copa del Rey o La Liga en España; además, quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.