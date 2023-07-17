¿Mbappé regresá al Paris Saint Germain para despedirse?

El astro de la selección francesa, Kylian Mbappé, se reincorporó este día a los entrenamientos del equipo del Paris Saint Germain (PSG), quien ahora dirige el técnico español Luis Enrique, como estaba previsto, mientras su futuro sigue sin definirse.

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El PSG publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que se observa a un sonriente Kylian Mbappé pedaleando en una bici estática junto a su amigo y colega Achraf Hakimi.

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Mbappé, de 24 años, y el Paris Saint Germain mantienen un pulso por la renovación del contrato del atacante, que acaba en junio de 2024.

El club parisino y actual campeón de la Ligue 1 dio al jugador de plazo hasta finales de este mes para saber si quiere o no renovar.

En caso de que el jugador siga sin querer prolongar su contrato, el presidente Nasser Al-Khelaifi pretende negociar este mismo verano un traspaso para evitar que se vaya gratis en 2024.

Hace algunos días, en su primera declaración pública sobre el futuro de la estrella francesa del PSG, Al Khelaifi aseguró que la posición del club “es muy clara”. “Si Kylian quiere quedarse, nosotros queremos que siga, pero que firme un nuevo contrato”, subrayó.

Nasser Al-Khelaifi afirma que Mbappé no se irá gratis

Al Khelaifi añadió que está “seguro” de que el propio Mbappé ha dicho en el pasado: “jamás me iré gratis”. Y agregó: “Si alguien quiere cambiar su opinión, no es mi culpa”.

En esa misma conferencia, le preguntaron a Luis Enrique que si la directiva del PSG le había asegurado la continuidad de Mbappé en el equipo antes de firmar, por lo que el español enfatizó que “uno siempre está abierto a que surjan infinidad de cosas”.

“Cuento con todos los jugadores con contrato”, indicó, antes de añadir de forma enigmática que “quiénes son” esos jugadores “depende del día a día, y esto del futbol va cambiando”.

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“Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible”, subrayó, antes de añadir que hay informaciones que en cualquier caso no pueden divulgar por ser confidenciales del equipo. “Lo que hablamos queda entre Luis Campos (el director deportivo) y yo”, señaló.