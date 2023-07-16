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Video: Selección Mexicana regala quesadillas y camiseta a niño que quiere ser mexicano

A través de la redes sociales, los jugadores de la selección mexicana localiza al niño etíope que quiere ser mexicano y le regalan uniforme y unas quesadillas

Orbelin Pineda con el niño que quiere ser mexicano

Escrito por: Fernando Campos

Xavian, el niño etíope que se volvió tendencia en las redes sociales porque quería ser mexicano para comer muchas quesadillas, vivió un gran momento con los jugadores de la Selección Mexicana, quienes le regalaron un uniforme y lo invitaron a comer sus adoradas quesadillas por su inmenso aprecio a nuestro país.

La Selección Mexicana buscó al niño con el objetivo de agradecerle toda la admiración que siente por nuestro país, los jugadores le obsequiaron una camiseta de México, un peluche y claro, unas quesadillas.

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Xavian causó mucha gracia a la población mexicana, entre ellos a los jugadores de la Selección Azteca, tras viralizarse un video en donde hace berrinche debido a que quiere ser mexicano para comer muchas quesadillas como uno de sus primos. Su madre lo grabó debido a la insistencia que tuvo cuando viajaban dentro de un automóvil.

El pequeño y su madre fueron recibidos por Orbelín Pineda, así como otros jugadores en el hotel de concentración de México en la ciudad de Los Ángeles a pocas horas de la Final de la Copa Oro ante Panamá. El centrocampista le entregó una bolsa con varios regalos, así como un plato lleno de quesadillas, que el niño tanto ama, en muestra de agradecimiento.

El pequeño etíope se encontró con el delantero del Feyenoord Santiago Giménez con el cual se sacó algunas fotos.

Santiago Giménez con el niño que quiere ser mexicano

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