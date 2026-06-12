“Me deja PREOCUPADO esta Selección": Zague, analista de Azteca Deportes, habla del futuro de México en el Mundial tras victoria contra Sudáfrica

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó atrás gracias al triunfo de México sobre Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Lamentablemente, el resultado parece poco para algunos especialistas. Durante la emisión de Los Protagonistas Extra, Luis Roberto Alves “Zague” dijo estar preocupado por la Selección Mexicana ya que el resultado obtenido fue el de un equipo temeroso.

“A mí no me gustó la Selección. Ni el primer tiempo, ni el segundo tiempo. Vi una Selección Mexicana muy timorata, extremadamente precavida, muy temerosa, ante una selección que sabíamos que era la más frágil del grupo”, dijo Zague. “Me deja un mal sabor de boca porque lo mejor fue la entrada, fue el público”.

Javier Aguirre muestra molestia durante del debut de México contra Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.|Jose Luis Melgarejo

Zague también considera que la diferencia entre selecciones era notable. Como referencia se puede tomar el ranking de la FIFA, donde en su última actualización, México ocupa la 13° posición y los sudafricanos descendieron hasta la 61°. Además, el exjugador del América puntualizó que el conjunto azteca tardaba mucho tiempo en mover el balón.

“Es importante empezar un torneo ganando, más una Copa del Mundo, pero creo que para las expectativas y lo que representaba el rival y lo que es México en la actualidad, yo veo una selección demasiado temerosa”, dijo en la mesa de los Protagonistas Hubo momentos en los que la pelota estuvo todo el tiempo con Montes, Johan y “Tala”. Él tardaba años en salir para tratar de buscar un contraataque, una sorpresa”.

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¿Qué dijo Zague sobre la victoria de México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026?

La opinión de Zague fue muy sincera respecto al desempeño de algunos jugadores. Para el nacido en la Ciudad de México hace 59 años, el desempeño de Julián Quiñones fue tan importante que apuntó que por él se ganó el partido.

“Fidalgo sigue teniendo un asterisco ahí muy marcado. Lira, dentro de todo, era el único que recibía. Quiñones fue el que buscó un poco más en individualidad y en este tipo de partidos eso es lo que gana”.

Debido a eso, Zague está preocupado por la Selección Mexicana. El analista de TV Azteca considera que no hay un juego colectivo que pueda dar sustento al equipo de Javier Aguirre y le angustia depender de que Quiñones no tenga una mala actuación.

“Sí me preocupa. Puede ser que aumente el nivel futbolístico contra Corea, por la exigencia, pero me deja preocupado esta selección porque No veo un juego colectivo que pueda sostenerse. Si Quiñones no sale inspirado, ¿qué hubiera pasado?”, expresó Zague.

¿Cuál es el siguiente partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM?

El segundo compromiso de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será contra Corea del Sur. Los asiáticos y los norteamericanos se enfrentarán en el Estadio Guadalajara el próximo 18 de junio a las 19:00, tiempo del Centro de México.

¿Dónde ver el partido de México vs Corea?

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se puede disfrutar en TV Azteca porque el canal se encargará de transmitir 32 partidos de manera gratuita y uno de ellos será el duelo entre México y Corea del Sur. Además de la transmisión de Azteca 7, el duelo entre mexicanos y coreanos se podrá ver a través del sitio web y la app de Azteca Deportes.