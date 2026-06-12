La crítica de Christian Martinoli a México tras partido vs Sudáfrica: “Segundo tiempo muy malo”

México debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un triunfo sobre Sudáfrica al imponerse 2-0 en el Estadio Ciudad de México. El jugador del partido fue Julián Quiñones, Raúl Jiménez consiguió en una Copa del Mundo y el combinado azteca acabó con un hombre menos por la expulsión de último minuto. Con eso en consideración, Christian Martinoli, comentarista de Azteca Deportes, dio su opinión sobre el debut de la Selección Mexicana.

El periodista se alegró por el gol de Jiménez, que festejó con la intención de honrar a su padre recientemente fallecido. También condenó la actuación en la segunda parte y puntualizó expulsión de Montes cuando el partido ya estaba definido porque México tenía mayoría numérica tras dos expulsiones para jugadores sudafricanos.

“Qué gusto por Jiménez, lo merecía”, escribió el analista de Azteca Deportes en Facebook luego de que el delantero del Wolverhampton consiguiera su primer gol después de cuatro Copas del mundo. “Segundo tiempo muy malo contra un rival bastante endeble. Lo de Montes increíble”.

Además, Martinoli apuntó que el duelo complicado será contra Corea del Sur. Aunque el comentario lo hizo antes de que los coreanos vencieran a Chequia en Guadalajara, el periodista de TV Azteca apuntó que el próximo compromiso de México será uno de los más intensos del torneo.

“Veremos al rato cómo vienen los coreanos porque el segundo partido de la Selección que será verdaderamente intenso en Zapopan”, aseveró el cronista.

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur el próximo 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El compromiso está pactado para comenzar a las 19:00 y será decisivo para definir el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De ganar, el combinado azteca tendría garantizado un puesto en la siguiente ronda. Cualquier otro resultado complicaría su clasificación a los 32avos.

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