La mala fama de los futbolistas perjudicó a Óliver Torres

Fue Óliver Torres, mediocampista español, quien firmó con el Monterrey desde el torneo pasado, pero que reveló recientemente que sufrió para encontrar un hogar debido a esta mala fama.

“Me sorprendió, antes de venir, Canales iba viendo departamentos, me hacía videollamada, para que antes de llegar, tener todo controlado… me decidí por un departamento que quería rentarlo, pero cuando la chica se enteró que era futbolista, me dijo que no, que a ellos no se los rentaba”, contó.

Torres defendió a sus compañeros mexicanos

Óliver no esperaba esto, ya que en España ese tipo de departamentos eran exclusivos para deportistas o personas muy específicas, relató dentro del podcast ‘Dimes y Billetes’ con Moris Dieck.

“Cuando llegué me empezaron a contar ese estereotipo del futbolista mexicano, pero ahora que estoy dentro, que estoy con los compañeros, obviamente no sé cómo sea en otros clubes, pero en este club, con la exigencia y responsabilidad que tiene, creo que es más el estereotipo de hace años que el actual”, añadió.

Torres aseguró que dentro de los Rayados ha confirmado que todos los elementos son muy respetuosos de las comidas, de los descansos, debido a las exigencias de la propia LIGA BBVA MX.

“En el futbol actual no tienen cabida los jugadores que no se cuidan y no son profesionales”, sentenció el volante europeo dentro del podcast.

El paso de Óliver Torres por México

El mediocampista español de 30 años de edad llegó a Monterrey como refuerzo para el Apertura 2024, en el que el equipo disputó la final, la cual perdió contra el América.

Para este Clausura 2025, a nivel individual mejoraron sus números con la ‘Pandilla’, con 14 partidos disputados en fase regular y 937 minutos en cancha, además de tres goles; sin embargo en lo colectivo se quedaron cortos al ser eliminado en cuartos de final a manos del Toluca.

