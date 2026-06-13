La inesperada medida de España para combatir el calor en el Mundial 2026: chalecos de hielo
La Selección de España se prepara para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Cabo Verde
La intensa preparación de la Selección de España en Chattanooga, Tennessee está cerca de llegar a su fin. El debut de La Roja para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ obligó al staff a buscar soluciones ante nuevos problemas. Sobre todo en temas climatológicos que exigen a los jugadores un rendimiento físico superior al habitual.
Ante temperaturas que rebasan los 32 grados, el plantel de la Selección de España apostó por el uso de unos chalecos de hielo para lidiar con el calor. Los cuales les permitieron continuar con los entrenamientos para alistarse en su enfrentamiento ante la Selección de Cabo Verde.
El nuevo CLIMACOOL SYSTEM de adidas llega a los entrenamientos de España en el Mundial.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 13, 2026
ℹ️ Todos los detalles de este sistema: https://t.co/TRZy1Onvwg...#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/iAh61VJQbQ
El grupo de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
España competirá en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Por lo que el equipo de Luis de la Fuente apostará por ganar el liderato dentro de la fase de grupos. Ya que en en Qatar 2022 fueron sorprendidos por la Selección de Japón para quedar en el segundo lugar en su grupo.
Cabe mencionar que el cuadro ibérico tiene como potenciales rivales en los dieciseisavos de final el enfrentarse a equipos del Grupo J. El cual está conformado por la Selección de Argentina, Argelia, Australia y Jordania.
La última vez que España jugó una justa mundialista en Estados Unidos
Estados Unidos 94' es la última experiencia mundialista que ha tenido España en territorio norteamericano. En aquella edición cerró la fase de grupos de manera invicta tras vencer a Bolivia y empatar ante Corea del Sur y Alemania. En los octavos de final terminó por eliminar a Suiza por un contundente marcador de 3 a 0.
TE PUEDE INTERESAR:
- Club América cierra un fichaje BOMBA con una estrella de Monterrey para el Apertura 2026
- ÚLTIMA HORA: El primer fichaje de Guillermo Almada ya trabaja con el América
- Martín Anselmi tenía todo arreglado para dirigir en Argentina, pero ahora llegaría a la Liga BBVA MX
Sin embargo, el equipo español sucumbió en cuartos de final ante la subcampeona Italia por 2 a 1. Repitiendo lo sucedido en Italia 1934, cuando España cayó ante la anfitriona en la tanda de penales en unos cuartos de final.
TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS
Puedes vivir la inolvidable experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca. Contamos con 32 partidos EN VIVO y GRATIS, incluyendo todos los partidos de la Selección Mexicana. Así como otros partidos de fases eliminatorias y la gran final mediante nuestras múltiples plataformas.