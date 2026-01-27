Víctor Dávila saldría del América por esta oferta que le hizo un gigante del continente

Víctor Dávila podría darle una de las mejores noticias al América en este comienzo de Clausura 2026. Luego de un inicio aparatoso, donde el equipo de André Jardine no convirtió goles ni consiguió la victoria en tres jornadas de Liga BBVA MX , el club estaría cerca de liberar un cupo de jugador extranjero muy necesario para continuar firme en el mercado de fichajes. Y es que una institución importante de Sudamérica ofertó por el chileno.

Distintos reportes indican que Colo Colo está cada vez más cerca de concretar el regreso de Dávila al futbol chileno. El delantero de 28 años tuvo un extenso paso por la Liga BBVA MX tras debutar como profesional en Huachipato en el año 2015. Pasó por clubes como Necaxa, Pachuca, Club León y ahora América. Sin embargo, la operación no se daría mediante una venta definitiva .

Víctor Dávila podría jugar en Colo Colo|Crédito: Instagram / @clubamerica

La oferta de Colo Colo por Víctor Dávila

El club chileno habría ofrecido un préstamo para contar con los servicios de Dávila en este libro de pases. Pero eso no es todo, ya que, debido al alto salario que percibe el futbolista, la directiva del América está dispuesta a cubrir un porcentaje de sus ingresos para que el traspaso sea efectivo y liberar un cupo de NFM (No Formado en México). Hasta el momento, se desconoce si la cesión contará con una opción de compra o si solo jugará prestado.

América necesita desprenderse de Dávila

Las Águilas se encuentran negociando a contrarreloj, ya que el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX llegará a su fin el día lunes 9 de febrero. Durante estas dos semanas, la directiva del América deberá concluir la salida de Dávila y negociar por un elemento extranjero.

Esta vacante está asegurada para Raphael Veiga, talentoso futbolista brasileño que es del gusto del cuerpo técnico comandado por Jardine. Desde Coapa confían en que, una vez liberado del cupo de jugador extranjero, el mediocampista de 30 años que juega para Palmeiras acepte la propuesta para convertirse en uno de los referentes del ataque del América para el Clausura 2026.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Víctor Dávila no hizo pie en el América

El talentoso delantero chileno llegó a Coapa con el objetivo de convertirse en una pieza clave dentro del equipo de Jardine. Sin embargo, nunca pudo sobresalir y está muy cerca de salir de la institución por la puerta de atrás. Desde su llegada, acumula 51 partidos jugados y 10 goles anotados, siendo el Clausura 2025 su mejor torneo: 7 goles en 15 encuentros disputados.

