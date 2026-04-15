Salió de Tigres, Pumas no ganó ni un peso con él y hoy es el mejor jugador en su liga europea

Mientras se habla de que Pumas UNAM quiere a este otro refuerzo top al finalizar el Clausura 2026, lo cierto es que un futbolista que se marchó sin dejarle dinero a las arcas del club hoy es el mejor jugador de una liga de las más importantes de Europa. De hecho, el canterano de Tigres consiguió ser el líder de una estadística que demuestra su jerarquía e importancia.

Así como fue tendencia un futbolista argentino que recordó su paso por Pumas y lloró en televisión, ahora hay otro ex futbolista del Club Universidad Nacional que es bien visto ante los ojos del mundo. Pues Johan Vásquez logró un increíble récord con el Genoa en la Serie A de Italia. El mexicano demuestra su capacidad como futbolista.

Johan Vásquez|Crédito: @johan_pipe / IG

El récord de Johan Vásquez con el Genoa de Italia

De acuerdo a las estadísticas que trascendieron desde la liga italiana, Johan Vásquez es hoy el jugador de campo con más minutos en toda la temporada 2025/26 de la Serie A, con 2,857 minutos en el Genoa. La lista continúa con Jerper Karlstrom (Udinese, 2,824), Jay Idzes (Sassuolo, 2,790), Victor Nelsson (Hellas Verona, 2,776) y Tiago Gabriel (Lecce, 2,770).

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De esta manera, el canterano de Tigres de la UANL que pasó por Cimarrones, por Rayados de Monterrey y por Pumas UNAM hoy deja en claro que es uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa. Además, viene perfecto en este momento, pues la Selección Nacional lo necesita en su mejor nivel para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Johan Vásquez: Tigres lo formó, jugó en Rayados y brilló en Pumas

La carrera del defensa de 27 años comenzó en el Sub-17 de Tigres de la UANL, luego estuvo 6 meses en Poblado FC, pasó por 2 años a Cimarrones y arribó a Rayados en julio de 2018. El Monterrey ejecutó la opción de compra por 1.8 millones de euros y lo vendió a Pumas UNAM en 2020 por 3.5 md€. Hoy vale € 13,000,000.

Se dice que Pumas no ganó ni un peso con Johan Vásquez porque, apenas dos años después de su compra, los universitarios lo vendieron por la misma cifra que lo adquirieron (3.5 millones de euros). Hoy, lejos de la Liga BBVA MX, es una fija en el equipo de Daniele De Rossi, quien siempre lo pone de titular en el Genoa y por eso llegó al destacable récord.

