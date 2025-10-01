El mejor jugador mexicano de la Liga BBVA MX estaría muy cerca de llegar a Europa; sus números son impresionantes
En el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hay un jugador mexicano que se sigue robando los reflectores y que apenas salió campeón con el Toluca
Alexis Vega retomó su gran nivel en el Toluca y ahora los tiene en la cima del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Su salida de Chivas provocó que el delantero mexicano regresara a su mejor momento y eso ha hecho que se vuelva un referente en su equipo y en la Selección Mexicana. Ahora, los rumores apuntan a que se iría a Europa con el Real Oviedo.
Si el Toluca logra un triunfo ante el León el fin de semana, sería uno de los primeros en calificar a la Liguilla. Alexis Vega es el principal actor para que el Toluca saliera campeón el certamen pasado y en este su equipo sea el líder general. Veljko Paunovic, actual estratega del Real Oviedo y exDT del Rebaño, ya conoce las cualidades del mexicano.
Hace unos días, Paunovic reconoció que sí tienen en la mira a algunos futbolistas mexicanos, pero no reveló los nombres. “En cuanto al jugador mexicano, se pueden dar las circunstancias. Tengo grandes jugadores anotados y hemos hablado con la dirección deportiva de traer a varios talentos mexicanos. Las circunstancias no se han dado; en algún futuro se puede dar. No es que les falte algo, simplemente necesitan la oportunidad siempre y cuando consideremos que han alcanzado el nivel”, sostuvo.
El renacer de Alexis Vega en el Toluca
Alexis Vega es canterano del Toluca, pero sus buenas actuaciones provocaron que se volviera el objeto de deseo de las Chivas. El 8 de diciembre de 2018, el Rebaño, mediante sus redes sociales, hizo oficial el fichaje bomba y se esperaba que fuera el jugador diferente y que ayudara al Guadalajara a regresar a los altos niveles, pero no fue así. Su paso por Chivas estuvo lleno de escándalos fuera de la cancha y de lesiones.
Con el Guadalajara, Vega jugó 147 partidos, convirtió 28 goles y puso 28 asistencias. La relación entre ambas partes ya estaba rota y en enero de 2024 regresó al Toluca. En el equipo de sus amores ya se le negó al América, a los Tigres y al Monterrey, pese a la cartera abierta. Con los del Estado de México ha disputado 151 encuentros, ha marcado en 39 oportunidades y ha dado 36 pases de gol.