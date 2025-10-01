El mejor jugador mexicano de la Liga BBVA MX estaría muy cerca de llegar a Europa; sus números son impresionantes

Alexis Vega retomó su gran nivel en el Toluca y ahora los tiene en la cima del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Su salida de Chivas provocó que el delantero mexicano regresara a su mejor momento y eso ha hecho que se vuelva un referente en su equipo y en la Selección Mexicana. Ahora, los rumores apuntan a que se iría a Europa con el Real Oviedo.

Si el Toluca logra un triunfo ante el León el fin de semana, sería uno de los primeros en calificar a la Liguilla. Alexis Vega es el principal actor para que el Toluca saliera campeón el certamen pasado y en este su equipo sea el líder general. Veljko Paunovic, actual estratega del Real Oviedo y exDT del Rebaño, ya conoce las cualidades del mexicano.

MEXSPORT

Hace unos días, Paunovic reconoció que sí tienen en la mira a algunos futbolistas mexicanos, pero no reveló los nombres. “En cuanto al jugador mexicano, se pueden dar las circunstancias. Tengo grandes jugadores anotados y hemos hablado con la dirección deportiva de traer a varios talentos mexicanos. Las circunstancias no se han dado; en algún futuro se puede dar. No es que les falte algo, simplemente necesitan la oportunidad siempre y cuando consideremos que han alcanzado el nivel”, sostuvo.

Te puede interesar:



El renacer de Alexis Vega en el Toluca

Alexis Vega es canterano del Toluca, pero sus buenas actuaciones provocaron que se volviera el objeto de deseo de las Chivas. El 8 de diciembre de 2018, el Rebaño, mediante sus redes sociales, hizo oficial el fichaje bomba y se esperaba que fuera el jugador diferente y que ayudara al Guadalajara a regresar a los altos niveles, pero no fue así. Su paso por Chivas estuvo lleno de escándalos fuera de la cancha y de lesiones.

Con el Guadalajara, Vega jugó 147 partidos, convirtió 28 goles y puso 28 asistencias. La relación entre ambas partes ya estaba rota y en enero de 2024 regresó al Toluca. En el equipo de sus amores ya se le negó al América, a los Tigres y al Monterrey, pese a la cartera abierta. Con los del Estado de México ha disputado 151 encuentros, ha marcado en 39 oportunidades y ha dado 36 pases de gol.