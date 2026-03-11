Ni Malagón ni Rangel: este es el portero de la Liga BBVA MX que más para balones, lo dicen los números

Hasta hace unos días, la pelea por la titularidad de la portería de la Selección Mexicana tenía solo dos protagonistas: Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel. Sin embargo, la lesión del guardameta del América cambió todos los planes de Javier Aguirre, quien deberá buscar otros dos porteros para que acompañen al ‘1’ de Chivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este contexto, hay una opción “escondida” que tiene la mayor cantidad de paradas en la Liga BBVA MX.

Se trata de Antonio Rodríguez, cancerbero de Xolos de Tijuana, que suma 1,9 goles evitados por partido, según FutMob. El ex Chivas lidera la tabla junto con Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, y que también es una de las principales opciones para representar a México en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, con 33 años, nadie esperaba este nivel superlativo de Rodríguez en un equipo que no termina de repuntar en el Clausura 2026.

Toño Rodríguez es el portero con más atajadas en el Clausura 2026|Crédito: Antonio Rodríguez / IG

En estos momentos, Xolos se encuentra en la posición 15 de la tabla general de la Liga BBVA MX, pero pese a ello, es el equipo del fondo del ranking con menor cantidad de goles recibidos con 11. Para encontrar un club con más goles recibidos que Tijuana hay que escalar hasta la novena posición donde se ubica Rayados de Monterrey, escuadra que encajó 10 goles desde que inició el torneo.

Cabe destacar que ‘Toño’ Rodríguez ya defendió la camiseta de la Selección Mexicana en años anteriores, pues tuvo su debut en el año 2023 con Diego Cocca como entrenador. Jugó 2 partidos en total, ambos en el marco de amistoso internacional y arrastra un saldo de una victoria (ante Guatemala) y una derrota (ante Colombia). De esta manera, el portero de Xolos levanta la mano para ser elegido por el ‘Vasco’ Aguirre.

🧤Toño Rodríguez es el portero mexicano con más goles evitados en toda la Liga Mx en el Clausura 2026, según FotMob.



Andrés Gudiño evitó hablar sobre una posible convocatoria

El guardameta de La Máquina Celeste fue consultado sobre la lesión de Malagón y si sueña con jugar el Mundial 2026 ante esta posibilidad. Sin embargo, Gudiño priorizó el estado de salud de su compañero de profesión y evitó hablar de la Selección Mexicana.

“Bueno, creo que hoy en día vi la noticia de Luis Ángel y antes que nada le deseo una pronta recuperación, espero no sea nada grave y bueno, si lo es, como te dije, espero una pronta recuperación y que sea una muy buena recuperación”, expresó en conferencia de prensa tras el juego entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey por Concachampions 2026.

