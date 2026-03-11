VIDEO OFICIAL: así fue como Luis Ángel Malagón se lesionó en pleno partido... “casi inexplicable”

Luis Ángel Malagón recibió la noticia que ningún futbolista desea escuchar en su carrera profesional. El portero mexicano se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de haber sufrido una ruptura en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, lesión que le demandará varios meses de recuperación. Hasta este momento, prácticamente nadie puede explicar cómo fue que el guardameta de las Águilas se lastimó de esa manera.

André Jardine, entrenador del América, catalogó su lesión como “inexplicable”, ya que el movimiento que realizó no fue tan brusco como para producir una lesión de dicha gravedad. Recientemente, la cuenta oficial de la Concacaf Champions Cup publicó la transmisión del partido entre los azulcremas y Philadelphia Union, juego de los Octavos de Final donde Malagón sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

En el video se puede observar como el portero de 29 años recibió el balón tras un pase de uno de sus compañeros. Luego, intentó despejar tras la presión del rival, pero justo antes de ejecutar el golpeo, su pie de apoyo le falló y sintió el pinchazo cayendo de forma repentina al suelo. El cuerpo médico ingresó al terreno de juego y, sin poder caminar, Malagón tuvo que ser retirado en camilla. Una lesión dolorosa en todos los sentidos.

Jardine no puede explicar la lesión de Malagón

En conferencia de prensa, el entrenador brasileño aseguró que no existe ningún culpable en la lesión de Malagón y que resulta ser “inexplicable”, sin embargo, afirmó que son situaciones que se viven en el futbol.

“No hay un culpable, una razón. Simplemente es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace que tampoco fue tan brusco. Así es el futbol, procuro no meterme en el tema médico ni de recuperación de jugadores porque no lo domino.

Confiamos ciegamente en nuestro departamento médico, fisioterapeutas. Tenemos un staff impresionante. Tendrán mucho trabajo por algo que no controlamos, un poco de mala suerte. Trabajarán mucho con Malagón, Dávila y Henry que no está 100 por ciento recuperado", comentó.

El mensaje de Malagón tras su lesión

Tras conocerse la gravedad de su lesión, Malagón reapareció en redes sociales para compartir un mensaje emotivo.

“Herido y triste con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué?”, redactó el futbolista en su cuenta de Instagram. Luego continuó: “Hay momentos en la vida difíciles de entender. Sobre todo, cuando te manejas en línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones”.