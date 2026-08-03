Volvió a ser el mejor de todos: Alexis Vega destaca en Toluca y pocos notaron este detalle
El extremo izquierdo de 28 años, Alexis Vega, fue clave en la victoria de Toluca sobre Necaxa por la Jornada 3 del Apertura 2026
Mientras que Toluca pierde a 2 elementos pensando en el debut de la Leagues Cup 2026, tiene la grata noticia de que cuenta con su figura de nuevo en su mejor nivel. Pues Alexis Vega fue el mejor jugador del partido entre los Diablos Rojos y el Necaxa, encuentro que terminó 3-1 a favor de los escarlatas, válido por la Jornada 3 del Apertura 2036 de la Liga BBVA MX.
Así como Toluca incorporó a Federico Viñas en una negociación récord, también tiene la buena noticia de que Alexis Vega volvió a mostrar todo su potencial en un partido. Es que los sitios de estadísticas lo destacan como el mejor futbolista del equipo de Antonio Mohamed en distintos apartados que muy pocos notaron.
Los números de Alexis Vega en Toluca vs. Necaxa
De acuerdo a sitios de estadísticas como SofaScore y DataRef, Alexis Vega fue la gran figura de la victoria 3-1 de Toluca sobre Necaxa en el partido válido por la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Sus números fueron:
- 1° en oportunidades creadas (4).
- 1° en pases a campo contrario (61).
- 1° en duelos ganados (8).
- 1° en regates exitosos (2/2).
- Figura y jugador con mejor puntaje (9.0)
- 4 pases clave
- 97% de pases precisos
- 6 faltas recibidas
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Alexis Vega comienza a recuperar su mejor versión
Luego de un tiempo lesionado, Alexis Vega fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por Javier Aguirre y tuvo un protagonismo moderado, pues el puesto de extremo izquierdo lo solía ocupar Julián Quiñones. De todos modos, el futbolista de Toluca tuvo minutos y fue importante para el grupo.
Ya en Toluca la importancia de Vega es muy alta, por lo que necesitan que el extremo tenga el protagonismo que mostró contra los Rayos del Necaxa en la última jornada del torneo. Todo indica que puede hacerlo sin problemas. Al menos por ahora, su rendimiento ha sido muy positivo en lo que va de la Liga MX.