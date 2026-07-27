CONFIRMADO: Toluca contrataría a seleccionado que jugó el Mundial 2026

Según información de César Luis Merlo, Toluca acabaría de concretar uno de los fichajes más atractivos de este Apertura 2026. Regresaría tras su paso por el futbol español a la Liga BBVA MX el delantero charrúa Federico Viñas, llega después una negociación con el Club León por al menos 13.5 millones de dólares y por cuatro años.

Con este fichaje de peso, la directiva de los Diablos Rojos buscaría potenciar su zona ofensiva tras la reciente participación del futbolista en la Copa del Mundo 2026. La llegada de Viñas representa una apuesta importante para el cuerpo técnico, que pretende formar una dupla de alto nivel en el ataque junto al portugués Paulinho, consolidando un plantel sumamente competitivo para pelear por los primeros puestos del campeonato mexicano.

¿Cómo le fue a Federico Viñas en España?

Antes de concretar su regreso al balompié azteca, Federico Viñas tuvo un paso por el fútbol europeo al militar en el Real Oviedo de España. El delantero uruguayo se sumó al conjunto asturiano en 2024, inicialmente en condición de cedido, con el objetivo de ganarse un lugar estelar y aportar su potencia física en el frente de ataque. Durante su etapa en el club español, Viñas disputó encuentros tanto en la categoría de plata como en la máxima división tras el ascenso del equipo.

Un viejo conocido de la Liga BBVA MX

El arribo de Federico Viñas al futbol mexicano se dio originalmente en el torneo Apertura 2019, cuando fichó por el Club América procedente del Juventud de Las Piedras de Uruguay. En las Águilas, el delantero se convirtió rápidamente en un auténtico referente gracias a su entrega inagotable, su juego aéreo y su capacidad para aparecer en momentos clave, ganándose el cariño de la afición azulcrema y anotando goles importantes en partidos de Liguilla. Aunque con el paso de las temporadas alternó la titularidad con otros atacantes, su paso por Coapa dejó una huella notable y un rendimiento que llamó la atención de diversos clubes del continente.

Posteriormente, su carrera dio un giro estratégico al incorporarse al Club León, institución donde logró relanzar su faceta goleadora y asumir un rol protagónico absoluto en el esquema ofensivo.

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