Los mejores goles en lo que va del torneo | Liga BBVA MX | Top 5

La Liga BBVA MX ha tenido muchas emociones en lo que va del torneo. Entre grandes partidos y buenas actuaciones, los goles de buena calidad en diversos encuentros han sido noticia en nuestro país. El Viernes Botanero se ha convertido por excelencia en la mejor opción para ver el inicio de la jornada en el futbol mexicano, es por eso que el espectáculo no ha quedado a deber.

Los mejores equipos de este año encabezan este listado, con goles que han dado alegrías a sus aficionados y hecho que el equipo de Fut Azteca grite de manera emotiva para transmitir a nuestra audiencia.

Aquí te dejamos el top 5 de los mejores goles que ha dejado el torneo hasta ahora.