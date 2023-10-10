Las mejores reacciones del retiro de Eden hazard

Eden Hazard, el hombre que pudo llegar a compararse con estrellas del fútbol mundial, le dice adiós a la pelota, pero su legado perdurará por mucho tiempo.

Tras varios meses sin tener equipo después de salir del Real Madrid, el belga anunció su retiro a los 32 años de edad. Se forjo en el Lill y en ese mismo equipo debuto a los 16 años quedando campeón de la liga francesa en el 2011, marcó época en el Chelsea, fue referente de la selección dorada de Bélgica y fichó por el Madrid hasta que llegó el día de decir adiós.

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Las mejores memes y reacciones

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Eden Hazard se despidió del fútbol para "emprender nuevos rumbos".

"hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional", escribió en su cuenta.

En los 16 años que estuvo como jugador profesional de fútbol, Eden tuvo varios éxitos, en los que destacan: 110 goles, 92 asistencias, dos Premier Leagues, una FA Cup, una League Cup y dos UEFA Europa League y una Champions League.

Hazard no hacía goles, hacía golazos y así, sin saber, se despidió de la UEFA Champions League.

😢 Eden Hazard ha anunciado oficialmente su retirada...



Le despedimos con su último gol en la Champions. ¡Qué maravilla de jugada! 🤩#UCL | @hazardeden10 pic.twitter.com/0FDrvgDylt — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 10, 2023

La Premier League también le rindió un homenaje, al jugador que brilló en el Chelsea.

Eden Hazard has announced his retirement from football 😢



The Belgian’s seven-year spell at @ChelseaFC will live long in the memory ✨ pic.twitter.com/2oZYpLjSgn — Premier League (@premierleague) October 10, 2023

La Ligue 1 también se hizo presente y se despidió del belga.

Eden Hazard brought the magic from day one 🇧🇪🪄 pic.twitter.com/7FZJvmik9v — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 10, 2023

"Uno de los mejores jugando el juego", así fue el mensaje del Chelsea al enterarse del retiro.

Eden Hazard: one of the greatest to play the game.



Thank you for everything, and good luck in your retirement, @hazardeden10. 💙 pic.twitter.com/deaVYteI3U — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2023

Su talento nunca será puesto en duda.

Quand Eden Hazard jongle avec un ballon de football américain 😳🏈pic.twitter.com/IfyJaPVx0F — BeFootball (@_BeFootball) October 10, 2023

Los jugadores Del Real Madrid mencionando al 10 en su despedida.

La plantilla del Real Madrid felicitando a Eden Hazard por su carrera.



MI EQUIPO. 🤍👏 pic.twitter.com/KtH4eN6j1E — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) October 10, 2023

"Un día no tendremos a Hazard", Mourinho sabía que el jugador era especial.

"maybe one day we don't have Eden hazard ". One day has arrived... https://t.co/yHJMGnA63C — King Prince (@AaronPrince09) October 10, 2023

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