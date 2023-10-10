Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Las mejores reacciones del retiro de Eden hazard

Eden Hazard sorprendió al mundo del fútbol al dar a conocer su retiro del balompié de manera profesional. Aquí los mejores memes y reacciones ante la noticia

Hazard Bélgica

Escrito por: Luis Salazar

Eden Hazard, el hombre que pudo llegar a compararse con estrellas del fútbol mundial, le dice adiós a la pelota, pero su legado perdurará por mucho tiempo.

Tras varios meses sin tener equipo después de salir del Real Madrid, el belga anunció su retiro a los 32 años de edad. Se forjo en el Lill y en ese mismo equipo debuto a los 16 años quedando campeón de la liga francesa en el 2011, marcó época en el Chelsea, fue referente de la selección dorada de Bélgica y fichó por el Madrid hasta que llegó el día de decir adiós.

También te puede interesar: Eden Hazard anuncia su retiro del futbol profesional

Las mejores memes y reacciones

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Eden Hazard se despidió del fútbol para "emprender nuevos rumbos".

"hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional", escribió en su cuenta.

En los 16 años que estuvo como jugador profesional de fútbol, Eden tuvo varios éxitos, en los que destacan: 110 goles, 92 asistencias, dos Premier Leagues, una FA Cup, una League Cup y dos UEFA Europa League y una Champions League.

Hazard no hacía goles, hacía golazos y así, sin saber, se despidió de la UEFA Champions League.

La Premier League también le rindió un homenaje, al jugador que brilló en el Chelsea.

La Ligue 1 también se hizo presente y se despidió del belga.

"Uno de los mejores jugando el juego", así fue el mensaje del Chelsea al enterarse del retiro.

Su talento nunca será puesto en duda.

Los jugadores Del Real Madrid mencionando al 10 en su despedida.

"Un día no tendremos a Hazard", Mourinho sabía que el jugador era especial.

también te puede interesar: La UEFA confirma las sedes de la Eurocopa 2028 y 2032

Tags relacionados
Chelsea FC (Pertenece a Premier League)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP