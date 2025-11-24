Memo Ochoa dio buenas noticias y todo tiene que ver con su lugar en Chipre

Luego de una seguidilla de malas noticias , Guillermo Ochoa volvió a tener una noche destacada en el fútbol europeo y encendió una vez más el debate sobre si merece o no formar parte de la Selección Nacional. Con 40 años, Memo da que hablar en la liga de Chipre, lo que le permite ilusionarse con convertirse en hombre récord y jugar su sexto Mundial con México en 2026.

En el último partido del AEL Limassol, Memo dejó señales suficientes como para reavivar su nombre rumbo a la Copa del Mundo . Pese a no ser citado por Javier Aguirre desde julio y a no juega con el seleccionado tricolor hace un año pasado, sigue convencido de que tiene nivel para competir por un sitio.

Si bien no había registrado los mejores números en su llegada a Chipre (recibió 13 goles en siete partidos y mantuvo su valla invicta en dos ocasiones acorde a Transfermarkt), su actuación en el más reciente triunfo 2-1 como visitante del Limassol ante el Apoel lo puso nuevamente bajo los reflectores. Y es que según datos de Sofascore, ¡Memo tapó cuatro remates contra su arco!

El equipo estaba obligado a reaccionar después de un inicio irregular en la liga chipriota, y la visita al Apoel, uno de los equipos más importantes del país se presentaba como un desafío complicado. No obstante, gracias a la resistencia del mexicano bajo los tres palos, el Limassol se impuso de forma agónica.

¿Irá Memo Ochoa al Mundial 2026?

Para Ochoa este triunfo es clave porque sabe que vuelve a ponerlo en la conversación sobre quiénes deben ser los porteros mexicanos en el Mundial 2026. Su objetivo personal es convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo (algo que también conseguirían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo).

Sin embargo, es difícil saber que determinación tomará Javier Aguirre. El DT dejó de considerar al exguardameta del América hace varios meses y en su lugar se inclinó por jugadores más jóvenes como Luis Malagón o Raúl Rangel. Inclusive, en las últimas convocatorias se sumó el nombre de Carlos Acevedo.