Nota

Estos son TODOS los juegos que tendrá la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

Estos son todos los juegos que la Selección Mexicana de Futbol disputará en estos meses; es decir, previo al debut que tendrá en la Copa Mundial 2026.

todos-juegos-seleccion-mexicana-antes-mundial-2026.png
Instagram: Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
La Selección Mexicana de Futbol cerró su participación en este año con dos juegos ante selecciones que estarán en la Copa Mundial 2026 y a las que no pudo vencer. Ante ello, aficionados se preguntan cuántos juegos tendrá el combinado tricolor antes de su debut en este evento mundialista.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Con el Vasco Aguirre al mando, la Selección Mexicana suma seis juegos sin conocer la victoria, mismos en los cuales se midió a escuadras que formarán parte de la siguiente Copa Mundial 2026. Dicho lo anterior, vale decir que al Tri aún le restan varios juegos de preparación antes de su debut en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Cuántos juegos tendrá la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

De acuerdo con lo que se ha manejado en los últimos días, la Selección Mexicana tendría entre cinco y ocho duelos de preparación antes de su debut oficial en la Copa Mundial 2026. Los primeros dos llegarían en enero del 2026, aunque estos serían fuera de Fecha FIFA y, en consecuencia, con puros jugadores de la Liga BBVA MX.

Posteriormente se esperan entre dos y tres juegos en marzo del 2026, mismos que serían ante Portugal, Bélgica y Argentina. Estos serían los partidos más bravos que el Tri tendría previo a su llegada a la Copa del Mundo y, además, uno de ellos (vs Portugal) sería en la reinauguración del Estadio Banorte.

Finalmente, y si no ocurre nada extraño en las próximas semanas, México tendría tres duelos de preparación más entre mayo y junio con miras a su debut en el Mundial 2026 el 11 de julio. Los rivales aún no se conocen, aunque seguramente estos estarán en el evento mundialista.

¿Qué jugadores podría convocar Javier Aguirre para enero del 2026?

Si se confirman los juegos de preparación en enero del 2026, y con la agravante de que estos solamente traerán a elementos de la Liga BBVA MX, se espera que jugadores como Elías Montiel , la Hormiga González y Ángel Sepúlveda vuelvan a tener una oportunidad en la Selección Mexicana.

Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
