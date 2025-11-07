deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Memo Ochoa no para de recibir malas noticias y esta vez con algo que le duele bastante

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, el arquero mexicano no atraviesa su mejor momento y una reciente decisión de Javier Aguirre lo perjudica aún más

El Memo Ochoa se quedaría fuera de la Copa del Mundo
Instagram Memo Ochoa - X FIFA / @yosoy8a - @fifaworldcup_es
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

A sus 40 años de edad, Guillermo Ochoa sueña con convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales (misma cantidad que alcanzarían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), y para eso es importante formar parte de las próximas convocatorias de la Selección de México . Desafortunadamente para él, esto no sucederá en la fecha FIFA de noviembre.

Si bien la lista de Javier Aguirre para los amistosos frente a Uruguay y Paraguay aún no se comunicó de forma oficial, todo apunta a que el Memo se quedaría fuera una vez más. Infobae aseguró que el rendimiento reciente del portero en Chipre no convence, por lo que el entrenador confiaría nuevamente en nombres como Luis Malagón y Raúl Rangel.

Ochoa no es convocado desde la consagración del seleccionado tricolor en la Copa Oro (que concluyó en julio), cuando integró la lista como tercer guardameta. Posteriormente, en los amistosos de septiembre y octubre, no fue llamado para defender la portería mexicana.

Memo Ochoa en la Selección de México
Instagram Memo Ochoa / @yosoy8a

Al asumir en la Selección Nacional, Aguirre declaró que creía mucho "en el futbolista mexicano más allá de su edad", lo que abría la posibilidad de que Ochoa haga historia al llegar a su sexta participación mundialista. Sin embargo, el sueño parece cada vez más lejano ante la falta de oportunidades reciente.

TE PUEDE INTERESAR

Ochoa y la lista de jugadores mexicanos con más Mundiales

En su web oficial, la FIFA detalla que Memo Ochoa, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal tienen el honor de ser los futbolistas con más participaciones en Mundiales con un total de cinco cada uno. Sin embargo, el actual portero del AEL Limassol del fútbol chipriota quiere ir más allá.

A día de hoy, ningún futbolista tuvo el privilegio de jugar en seis Copas del Mundo, y Ochoa es uno de los que puede romper esa estadística. Con la participación de Messi y Ronaldo prácticamente confirmada para 2026, las dudas con el presente del guardameta mexicano e impedirían hacer historia.

Guillermo Ochoa
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×