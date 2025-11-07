Memo Ochoa no para de recibir malas noticias y esta vez con algo que le duele bastante

A sus 40 años de edad, Guillermo Ochoa sueña con convertirse en el primer jugador de la historia en disputar seis Mundiales (misma cantidad que alcanzarían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), y para eso es importante formar parte de las próximas convocatorias de la Selección de México . Desafortunadamente para él, esto no sucederá en la fecha FIFA de noviembre.

Si bien la lista de Javier Aguirre para los amistosos frente a Uruguay y Paraguay aún no se comunicó de forma oficial, todo apunta a que el Memo se quedaría fuera una vez más. Infobae aseguró que el rendimiento reciente del portero en Chipre no convence, por lo que el entrenador confiaría nuevamente en nombres como Luis Malagón y Raúl Rangel.

Ochoa no es convocado desde la consagración del seleccionado tricolor en la Copa Oro (que concluyó en julio), cuando integró la lista como tercer guardameta. Posteriormente, en los amistosos de septiembre y octubre, no fue llamado para defender la portería mexicana.

Al asumir en la Selección Nacional, Aguirre declaró que creía mucho "en el futbolista mexicano más allá de su edad", lo que abría la posibilidad de que Ochoa haga historia al llegar a su sexta participación mundialista. Sin embargo, el sueño parece cada vez más lejano ante la falta de oportunidades reciente.

Ochoa y la lista de jugadores mexicanos con más Mundiales

En su web oficial, la FIFA detalla que Memo Ochoa, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal tienen el honor de ser los futbolistas con más participaciones en Mundiales con un total de cinco cada uno. Sin embargo, el actual portero del AEL Limassol del fútbol chipriota quiere ir más allá.

A día de hoy, ningún futbolista tuvo el privilegio de jugar en seis Copas del Mundo, y Ochoa es uno de los que puede romper esa estadística. Con la participación de Messi y Ronaldo prácticamente confirmada para 2026, las dudas con el presente del guardameta mexicano e impedirían hacer historia.