Memo Ochoa, humillado en el AEL Limassol: este error lo tiene en la mira de la afición

Mientras que Luis Ángel Malagón viene de perder la titularidad con el Club América, hay otro portero candidato a ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que tampoco atraviesa su mejor nivel. Pues Guillermo “Memo” Ochoa tuvo un mal desempeño en su último partido con el AEL Limassol de Chipre y está en la mira de la afición.

No es la primera vez que Memo Ochoa es humillado en Chipre tras un error. Pero quizás en esta ocasión la cosa fue aún peor, pues el guardametas mexicanos no pudo contener el remate de Bruno Gaspar para el 2-1 definitivo a favor del Apollon Limassol ante el AEL Limassol. Pues su respuesta fue muy floja y su equipo perdió.

Memo Ochoa y un error que puede ocurrir, pero que provocó la derrota

Aunque para muchos el gol de Bruno Gaspar a los 69 minutos del último partido del AEL Limassol fue una falla que cualquier portero puede cometer y que no es realmente de gravedad, lo cierto es que causó la derrota de su equipo en la Liga de Chipre, justo cuando la Selección Mexicana necesita que sus porteros mejoren su nivel.

El error consistió en un ataque de peligro como cualquier otro, siendo una buena definición del atacante. Aunque Ochoa mantuvo una buena posición para defender su portería, el balón fue apuntado hacia el espacio que había entre sus dos piernas. Aunque el mexicano intentó cerrar y desviar la pelota con su pie, terminó metiéndola en el arco.

Fans of Ochoa, look away now. You won’t want to see Apollon’s winning goal… pic.twitter.com/lk91JJsH14 — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) March 8, 2026

Los números de Memo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas de los jugadores, los números de Memo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre son los siguientes:

Partidos jugados: 23

Goles recibidos: 33

Porterías en cero: 6

Tarjetas recibidas: 3 amarillas y 0 rojas

Memo Ochoa sueña con el Mundial 2026

El portero de 40 años sueña con disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que lo convertirían en el jugador con más mundiales disputados, llegando a la misma cifra que conseguirán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la justa internacional.

