Memo Ochoa es goleado de nuevo en Chipre

El Limassol, junto a Guillermo Ochoa, voló a vivir una jornada difícil en el futbol de Chipre, al sufrir una derrota de 4-0 en el derbi ante el Aris. El portero mexicano acumula 11 goles recibidos en apenas cuatro partidos.

El partido fue parejo durante la primera mitad, pero en el segundo tiempo el Aris tomó el control y terminó por pasarle por encima al Limassol. Veljko Nikolic anotó un doblete, mientras que Mihlali Mayambela y Jaden Montnor firmaron la goleada sobre el equipo de Ochoa, que sigue sin encontrar estabilidad en este arranque de su nueva etapa en Chipre.

Ochoa por un lugar al Mundial

El Limassol suma apenas siete puntos en el inicio de la liga de Chipre y ocupa el décimo lugar de la tabla general. Con este panorama, se ve complicado que Ochoa pueda seguir en la lucha por un lugar en la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, donde esta posición es la que más causa intriga en la afición.

Te puede interesar: ¡Imparable! Julián Quiñones consigue hat trick ESPECTACULAR con el Al Qadsiah (VIDEO)

En la jornada 8, el AEL de ‘Paco Memo’ enfrentará al Krasava, en un duelo donde es urgente una reacción positiva por el mal momento que vive el equipo y el experimentado portero mexicano.

