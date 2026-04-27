Memo Ochoa insiste en romper el corazón de los mexicanos y dio señales de retiro

Guillermo Ochoa está cada vez más cerca de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y un dato lo confirmaría. Sin embargo, el Memo insiste en romper el corazón de los mexicanos: ya dio señales de retiro y no volvería al Club América. Esto sería así al menos según sus últimas declaraciones.

Aunque Memo Ochoa tenía un buen salario por hora en el América, sus últimas declaraciones dejaron entrever la posibilidad de un retiro del futbol profesional antes que un regreso a las Águilas de Coapa. En ese sentido, rompió el corazón de los aficionados americanistas que soñaban con ver una tercera y última etapa del arquero con más mundiales disputados.

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¿Qué pasó con el portero Memo Ochoa?

El guardametas mexicano de 41 años está jugando en el AEL Limassol y estaría cerca de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional de México ante la lesión de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, ahora Memo Ochoa sostuvo que está cerca de retirarse del futbol profesional. Tras 22 años de carrera, se podría retirar a fin de temporada o a fin de año.

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¿Cuántos partidos jugó Guillermo “Memo” Ochoa en 2026?

Jugando para el AEL Limassol de Chipre, Memo Ochoa ha disputado 14 partidos, todos como titular. Además, fue convocado para la doble fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana, en la que el equipo del “Vasco” Aguirre se midió con Portugal y Bélgica.

¿Quién es el portero que más mundiales jugó?

Memo Ochoa es el portero que más veces disputó la Copa Mundial de la FIFA, ya que fue convocado a la cita máxima en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, seguramente estará en la lista de 26 representantes mexicanos para la justa internacional de este 2026.

El exjugador del Club América jugará su sexta Copa del Mundo y llegará al récord junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los mejores futbolistas de la historia. Ochoa será el único arquero en lograrlo, al menos en el corto plazo.

