Memo Ochoa está cada vez más cerca de ser el portero de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esto lo confirmaría

Si bien más de una vez Guillermo Ochoa se vio humillado en el AEL Limassol desde su llegada , lo cierto es que sus números han mejorado notablemente y parece estar cada vez más cerca de ser uno de los porteros de la Selección Nacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hay que ver si el entrenador Javier Aguirre finalmente confía en él o no.

Ya se supo que hace poco tiempo Ochoa consiguió lo que siempre deseó desde su llegada a Chipre . Ahora las estadísticas lo respaldan y todo indica que podrá ser uno de los arqueros de la Selección Mexicana en el torneo que se hará en Norteamérica desde el 11 de junio. Es que en Chipre ha mejorado las cifras que tenía en Portugal y eso lo confirmaría para el Mundial.

Los números del Memo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre

De acuerdo a la información que otorga el sitio de estadísticas BeSoccer, los números de Guillermo Memo Ochoa en el AEL Limassol son los siguientes:

Partidos jugados: 12

Encuentros disputados como titular: 12

Goles que le han convertido: 18

Promedio de goles recibidos por partido: 1.5

Vallas invictas: 3

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y ninguna roja

Si bien los números no parecen increíblemente buenos, sigue habiendo una buena diferencia con la cifra de goles en contra que tenía como guardametas del AVS Futebol de Portugal, donde había recibido 33 goles en 16 partidos disputados (2.06 de promedio). Sin dudas se ha dado una mejoría notable en las estadísticas del mexicano de 40 años.

Guillermo Ochoa ha cumplido con el pedido de Javier Aguirre

El ‘Vasco’ Aguirre le había puesto como condición al Memo Ochoa que se consiga un equipo donde gane minutos y sea importante. Parece que el mexicano lo ha logrado y poco a poco se vuelve fundamental para el AEL Limassol de Chipre. De hecho, hasta tiene números mucho mejores que los que tenía en el futbol portugués.

En caso de seguir así, todo indica que el Memo Ochoa podrá jugar su tan ansiado sexto mundial, récord que compartiría con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en caso de que el portugués y el argentino disputen la justa internacional.

