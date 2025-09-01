deportes
Trotamundos: Memo Ochoa, a nada de FIRMAR con un nuevo equipo en Europa, con miras a la continuidad para ir al Mundial del 2026

Memo Ochoa está a nada de aceptar una oferta para seguir en Europa compitiendo en un nivel que lo mantenga en competencia, mirando al Mundial del 2026 a celebrarse en México.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional por la falta de minutos en el terreno de juego
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
La carrera de Memo Ochoa puede dar un nuevo giro y volver a España, todo esto con miras a seguir vigente, compitiendo y aspirar así a hacer la labor para ser considerado para la Copa del Mundo del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Memo Ochoa tiene como objetivo ir al Mundial y una de exigencias claramente es competir y jugar, por lo que estaría a nada de anunciarse que es nuevo jugador del Burgos.

Memo Ochoa es un verdadero trotamundos, posiblemente el jugador mexicano con más equipos en Europa y ahora está por vestir los colores de otro equipo y ser parte de la Segunda división de España.

Te podría interesar: El arquero mexicano que jugará Champions League y que levanta la mano para ir al Mundial del 2026

¿Memo Ochoa firma con Burgos de España?

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, ya habría un arreglo con el cual Ochoa formaría parte de esta escuadra y más aún, ya está en la ciudad para instalarse y llegar a esta escuadra.

Memo Ochoa así ahora jugaría en el Estadio Municipal de El Plantío, casa del Burgos pensando claramente en exigirse, entrenar, sobre todo jugar y ser una latente opción para Javier Aguirre.

¿Qué equipos ha tenido Memo Ochoa en su carrera?

Memo Ochoa arquero mexicano de 40 años y quien tiene por obvias razones el retiro en puerta, ha jugador en siete equipos en su trayectoria, seis de estos en el balompié europeo.

Luego de jugar en el América, el arquero se fue con el Ajaccio, luego el Málaga apareció en el mapa, después del Granada, más tarde el Standard de Lieja. Fue a Italia con el Salernitana y finalmente al AVS Futebol de Portugal.

Ahora el Burgos se sumaría a la carrera de este trotamundos, que en su esfuerzo, dedicación y tenacidad por explorar el mundo y tomar riesgos en equipos de pocos reflectores, también ha sido criticado por los goles y exhibiciones que ha recibido.

Memo Ochoa

Memo Ochoa seguramente podría estar jugando en México o en la MLS pero va por otro reto, que también merece el reconocimiento.

México – Club América (2004–2011, 2019–2022)

Francia – AC Ajaccio (2011–2014)

España – Málaga CF (2014–2016)

España – Granada CF (2016–2017)

Bélgica – Standard de Lieja (2017–2019)

ItaliaUS Salernitana (2023–2024)

Portugal – AVS Futebol SAD (2024–Presente)

Memo Ochoa sueña con defender el arco mexicano en el Mundial 2026
@yosoy8a
