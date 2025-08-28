Memo Ochoa: cuál es el nivel de estudios del portero que un día fue el héroe de México

A lo largo de la historia, la Selección Mexicana ha tenido futbolistas de calibre mundial sin importar la época. En la actualidad, Santiago Gimenez es uno de ellos, quien recibió una buena noticia pese a la derrota del AC Milan contra Cremonese . Sin embargo, un verdadero histórico de México es Guillermo Ochoa, portero que disputó 5 mundiales con el combinado azteca, pero que para llegar hasta aquí tuvo que atravesar un camino lleno de dificultades.

Antes de ser futbolista, el Memo Ochoa ayudaba en el negocio de su familia ubicado en Ciudad de México con tan sólo 10 años de edad. El local se encontraba en la esquina de Avenida Coyoacán y Félix Cuevas, y se trataba de una pequeña ‘tortería’ donde su padre y su tío Leopoldo preparaban tortas. Si bien el joven Ochoa estudiaba, tuvo que dejar los estudios para cumplir su sueño. En la actualidad, el precio del Memo cayó considerablemente tras costar 8 millones .

@yosoy8a Memo Ochoa sueña con defender el arco mexicano en el Mundial 2026

Desde pequeño, Ochoa ingresó a la escuela de fútbol del Club América donde se formó como jugador. En febrero del año 2004, a sus 19 años, Memo Ochoa tuvo su primera aparición en la Liga BBVA MX. Fue Leo Beenhakker, quien en ese entonces era DT de Las Águilas, lo descubrió durante un partido de fuerzas básicas. El 15 de febrero de ese mismo año, Memo tuvo su debut ante Rayados tras reemplazar al lesionado Adolfo Ríos.

¿Cómo fue la vida del Memo Ochoa durante su infancia?

Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y creció en la colonia Santa Mónica, en la calle Barcelona. Allí vivió durante sus primeros años junto a su hermana Ana Laura y su madre, Natalia. Si bien su padre, Guillermo, trabajaba en Ciudad de México, Ochoa disfrutó momentos en el Estadio Jalisco, el lugar donde despertó su pasión por el futbol siendo aficionado de Atlas.

