La buena noticia que recibió Santiago Gimenez tras la derrota del Milan

El AC Milan ha dado marcha atrás en la contratación del delantero nigeriano Victor Boniface, luego de que el jugador no superara las pruebas médicas realizadas durante su estancia en Milán. A pesar de que existía un acuerdo verbal por un préstamo de 5 millones de euros y una cláusula de compra de 24 millones de euros, el club italiano decidió cancelar la operación tras detectar problemas físicos que comprometerían su rendimiento.

¿Cuál es la razón por la que se cancela el trato con Boniface?

Boniface, quien llegó a la ciudad lombarda hace dos días, se sometió a exámenes médicos el viernes y sábado. Las evaluaciones revelaron secuelas de lesiones pasadas, incluyendo dos intervenciones en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y molestias musculares que lo alejaron de las canchas durante la última temporada. Ante este panorama, el Milan optó por no continuar con el fichaje, y el delantero regresó hoy a Alemania para reincorporarse al Bayer Leverkusen.

¿Cómo le conviene a Gimenez la no llegada de Boniface al Milan?

Este giro inesperado en el mercado de fichajes representa una oportunidad dorada para Santiago Gimenez, el atacante mexicano que la temporada pasada se unió al Milan. La llegada de Boniface habría significado una competencia directa por la titularidad en el ataque rossonero, dado que ambos jugadores comparten edad, perfil físico y estilo de juego.

Con la cancelación del fichaje, Gimenez se posiciona como una de las principales opciones ofensivas para el técnico Massimiliano Allegri. El estratega italiano ya ha expresado públicamente su confianza en el mexicano, destacando su actitud y compromiso desde el inicio de la pretemporada. Además, tras la derrota ante Cremonese en el debut liguero, el Milan necesita consolidar su frente de ataque, y Gimenez podría ser clave en esa reconstrucción.

La decisión del Milan no solo despeja el camino para el “Bebote”, sino que también le brinda tiempo valioso para afianzarse en el esquema táctico del equipo. Con el mercado de fichajes cerrando en pocos días, es probable que el club no logre concretar otro refuerzo ofensivo de peso, lo que aumenta las posibilidades de Gimenez de convertirse en el referente goleador que tanto necesita el conjunto rossonero.

