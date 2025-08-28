Memo Ochoa ya no es la joya de antes: su precio cayó de 8 millones a solo esto

Memo Ochoa está desesperado por encontrar equipo. El tiempo pasa y el futbolista podría quedar fuera del mercado de verano y poner en duda su participación en el Mundial del 2026. La trayectoria que tiene está latente, pero los años no pasan en vano y eso también se ve en su actual valor. Según Transfermarkt, el originario de Jalisco llegó a valer 8 millones de euros y actualmente está valuado en solamente 500 mil euros.

En las últimas semanas se mencionó que Memo Ochoa se había ofrecido al Real Zaragoza de España. En las recientes horas se habló del Burgos FC de la segunda división ibérica. También se ha mencionado que de no encontrar club en Europa, su destino estaría en regresar a México, pero a la Liga de Expansión. Aún no hay un acercamiento formal de ningún club. Otro opción es que entrene en Coapa y trabaje al parejo de Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota y los otros guardametas que tiene el América.

“La gente que me sigue sabe cómo me he entregado en todo momento. Voy a seguir haciéndolo si me siguen dando la oportunidad. Sería fantástico tener un Mundial en tu país. Sería la cereza del pastel cerrar mi carrera de esta manera”, respondió Ochoa Magaña al término de la Copa Oro 2025 en la que la Selección Mexicana salió campeona.

Memo Ochoa, un histórico de la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa, sin duda, es un histórico de la Selección Mexicana de Futbol. En su trayectoria acumula cinco Copas del Mundo, pero solamente ha disputado tres. En Alemania 2006 fue como el tercer arquero, pues Ricardo Lavolpe quería que se empezara a foguear. Para 2010, cuando todos pensaban que era su mejor momento, Javier Aguirre decidió darle oportunidad a Óscar Pérez. Veterano guardameta de todas las confianzas de “El Vasco”.

En 2014, 2018 y 2022, Memo Ochoa fue el héroe nacional. Sus grandes atajadas ante Polonia, Brasil, Croacia, Holanda y muchos más serán recordadas para la historia. Ha defendido el arco nacional en 152 partidos y es el guardameta con más encuentros portando la camiseta del equipo tricolor. Ganó seis Copas Oro y el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021.