Memo Ochoa recibió goleadas históricas en AEL Limassol y el análisis dice que no fue su culpa

Guillermo ‘Memo’ Ochoa sorprendió a todos con su llegada al futbol de Chipre y su adaptación al AEL Limassol fue muy difícil . En sus dos primeros partidos, el portero mexicano recibió siete goles, por lo que muchos criticaron su desempeño. Sin embargo, el ‘Memo’ no es el único culpable de la increíble cantidad de goles recibidos de su equipo, pues la defensa también tiene responsabilidad.

De acuerdo al análisis realizado por sitios como Milenio, la defensa del Limassol brilla por su desorden y catalogan a sus partidos como “una clase magistral de cómo no defender”. Lo cierto es que este análisis también puede ser respaldado con datos concretos que dejan expuesta a la defensa del equipo chipriota. Por otro lado, ‘Memo’ Ochoa lanzó un mensaje hacia el América que ilusiona .

Memo Ochoa no es el único culpable del mal momento de Limassol

Según la plataforma de SofaScore, especializada en datos futbolísticos, en los tres partidos de liga que lleva jugados el Limassol, el equipo acumula 26 errores que llevan a disparo, es decir, aproximadamente 8 fallos por partido que comprometen a Ochoa. No obstante, eso no es todo.

Las estadísticas que defienden a Guillermo Ochoa del mal presente del Limassol

La misma fuente sostiene que Ochoa logra 3.2 salvadas por partido, dejando a la vista de que los resultados pueden ser aún más abultados en contra del Limassol. Además, el portero mexicano registra 6 paradas claves en sus primeros juegos como futbolista del Limassol. Como si fuese poco, acumula un 91% de precisión en los pases y un 78% de pases largos acertados.

No todo es perfecto para Ochoa en Limassol

A pesar de que el ‘Memo’ no es el único responsable de los goles recibidos del Limassol, ciertas estadísticas no están a favor del mexicano. SofaScore alega que Ochoa es el peor jugador del equipo chipriota con una valoración media de 6.23 sobre 10. Tiene un total de 2.7 goles encajados por partido y en sus primeros tres juegos lleva 8 goles concedidos. Sin embargo, la defensa también tiene responsabilidad en ello.