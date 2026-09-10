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El inesperado mensaje de Christian Martinoli al ‘Turco’ Mohamed: “No te vamos a reprochar nada”

Christian Martinoli le dedicó un emotivo mensaje al ‘Turco’ Mohamed con el que los aficionados de Toluca se sintieron identificados

Christian Martinoli y Turco Mohamed

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, Christian Martinoli compartió un video en sus redes sociales en el que muestra una corta conversación con el 'Turco' Mohamed luego de lograr ganar la Leagues Cup 2026.

Martinoli le pide a 'Turco' Mohamed que no se vaya

Martinoli aprovechó para darle un mensaje directo al 'Turco' Mohamed pues tras la racha ganadora que ha tenido al mando del Toluca, le pidió que no se fuera nunca del equipo pero de inmediato le detalló que si se llega a ir, la afición no le va a reprochar nada debido a todo lo que ha logrado ganar con el equipo.

"-Mira como traigo el cuello, de las medallas"
-No no, ni me digas, como caíste, como te fue en el Huracán, con los colores de Huracán, te fuiste a la gloria. No te vayas nunca, pero ya si te vas no te vamos a reprochar nada, todo bien y tu?
-Estoy feliz, bien.
-Felicidades por todo. Vamos por más
-Vamos por más.
-Que estés muy bien".

Fue la corta pero llamativa conversación que tuvieron Mohamed y Martinoli.

Los títulos que ha ganado Mohamed con el Toluca

Antonio “Turco” Mohamed ha ganado 6 títulos con el Toluca desde que asumió en el Clausura 2025, los cuales son:

  • Clausura 2025 - Toluca 2-0 América
  • Campeón de Campeones 2024-2025 - Toluca 3-1 América
  • Campeones Cup 2025 - Toluca 3-2 LA Galaxy
  • Apertura 2025 - Toluca 2-2 Tigres (9-8 en penales)
  • Concacaf Champions Cup 2026 - Toluca 1-1 Tigres (6-5 en penales)
  • Leagues Cup 2026 - Toluca 2-0 Monterrey

Con estos logros se convirtió en el técnico más ganador en la historia del club. La única final que perdió con los Diablos Rojos fue el Campeón de Campeones 2025-2026 ante Cruz Azul.

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