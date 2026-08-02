Mensaje para Cruz Azul: Lewandowski firma impresionante doblete en su debut en la MLS

Cruz Azul ya se prepara para afrontar sus primeros partidos en la Leagues Cup. El equipo dirigido por Joel Huiqui tendrá un “descanso” de la Liga BBVA MX luego de la derrota por 3-2 contra el Atlante, ya que se enfocará exclusivamente en el torneo internacional. Sin embargo, los cementeros deberán prestar atención especial en Robert Lewandowski, el nuevo fichaje estelar del Chicago Fire.

La Máquina se enfrentará al combinado estadounidense durante la primera fase de la Leagues Cup. Será el tercer partido en la Fase de Grupos, donde además enfrentarán a Philadelphia Union y a New York City. La mala noticia para Cruz Azul es que el delantero polaco ya comenzó a meter goles en su nuevo equipo y viene de firmar un doblete increíble en la fecha más reciente de la MLS.

El doblete de Lewandowski con Chicago Fire

El exBarcelona se presentó al Soldier Field con el objetivo de sellar una presentación histórica ante su afición. Chicago Fire se enfrentaba a Charlotte FC en un encuentro que tuvo 32,183 espectadores, esperando por el debut de Lewandowski. El polaco no defraudó, ya que anotó dos goles para que su equipo se quedara con el triunfo por 2-1.

THAT'S A HOME DUB FOR YOUR FIRE 🔥 pic.twitter.com/8Wz9ynPCOH — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

La noche comenzó cuesta arriba para Chicago, ya que la visita logró imponerse en el marcador durante el minuto 18 cuando el delantero español Pep Biel aprovechó una aproximación para mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, Lewandowski se puso el equipo al hombro y reaccionó a tiempo.

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Apenas 93 segundos después del gol de Charlotte, el futbolista de 37 años apareció en el área para conectar un disparo raso implacable con su pierna derecha, dejando sin opciones al guardameta rival.

Ya en el complemento, cuando corría el minuto 68, la figura europea volvió a demostrar su capacidad goleadora. Lewandowski aprovechó un balón preciso del finlandés Robin Lod para quedar en posición de remate dentro del área chica y definir hacia el palo derecho del arquero, sentenciando el triunfo para su equipo.

Putting on a show for the Fire fans 🔥 pic.twitter.com/iWnJFI4rta — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

They don't call him Robert LewanGOALski for nothing! pic.twitter.com/6MXPSmYWTH — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 2, 2026

Cuándo se enfrentan Cruz Azul y Chicago Fire por la Leagues Cup

Cruz Azul enfrentará al Chicago Fire el jueves 13 de agosto, en su tercer y último partido de la Fase Uno de la Leagues Cup. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México —20:00 horas de Chicago— y se disputará en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois.

La Máquina aparecerá como local administrativo, aunque el compromiso se celebrará en la casa alterna del conjunto estadounidense. La transmisión estará disponible mediante Apple TV, plataforma que tendrá la cobertura del encuentro. Este partido cerrará la actividad de ambos clubes en la primera fase y podría ser determinante para definir su clasificación a los cuartos de final.