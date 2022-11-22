El mensaje de Diego Lainez a unas horas del debut de México

Diego Lainez soñaba con cumplir el sueño de vivir su primera Copa del Mundo con 22 años, pero después de que se convirtiera en uno de los últimos relegados de la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 el objetivo se esfumó.

A pesar de esta decepción, el ahora jugador del Braga envió un mensaje de aliento al conjunto azteca mediante una historia en su cuenta Instagram, en la que también agradeció el apoyo de la afición y dejó una promesa en el aire.

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El mensaje de Diego Lainez

"Gracias a todos por el cariño que siempre me muestran, estoy seguro de que esto será una motivación más para mi carrera y seguir en el camino tras mis sueños. No hay nada más bonito que representar a este país tan hermoso y siempre que tenga la oportunidad, lo seguiré haciendo con la misma ilusión del primer día.

Los tiempos de dios son perfectos.

Todo mi apoyo para mis compañeros y amigos, que seguro nos harán sentir orgullosos a todos los mexicanos. Estamos con ustedes incondicionalmente. Vamos México".

El debut de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana debutará este martes 22 de noviembre en el Mundial de Qatar cuando enfrente a Polonia en punto de las 10:00 horas, tiempo de México, además de que tendremos nuestra previa del encuentro a partir de las 9:00 horas y podrás verlo completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7 y podrás seguir la mejor cobertura previa y post del encuentro a través de nuestra cobertura digital en aztecadeportes.com y en neustra app.

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También te recordamos que el próximo sábado a las 13:00 horas, tiempo de México, el conjunto azteca enfrentará a su similar de Argentina en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de Qatar 2022.