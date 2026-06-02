De Los Ángeles a Tijuana: la fiebre por Justin Turner mueve a la afición de los Dodgers

Justin Turner ha sido la sensación en la Liga Mexicana de Béisbol desde que firmó con los Toros de Tijuana. El legendario infielder, ganador de una Serie Mundial con Los Angeles Dodgers, tiene un séquito increíble y cientos de fieles representantes de la afición de los Dodgers viajarán a Baja California para verlo jugar.

Más de 500 aficionados de los Dodgers, bajo la bandera de la agrupación Pantone 294, visitarán el Toros Mobil Park para el primer juego de la serie contra los Charros de Jalisco, que se disputará el 2 de junio, con la finalidad de ver una vez más a Turner. Actualmente, los Dodgers están de gira en Arizona en una serie de tres encuentros contra los Diamondbacks.

Los aficionados estarán sentados en las secciones 108, 109 y 110 del estadio de los Toros. Estos están cerca de la tercera base en la parte más cercana al campo. La agrupación cobró 30 dólares por persona por paquetes de solo boletos. Asimismo, Pantone 294 armó paquetes de transporte en los que cobraba 100 dólares por el viaje de ida y vuelta entre Los Ángeles y Tijuana con una parada para cenar tacos después del juego.

Turner ha disputado 32 partidos para los Toros desde que llegó al equipo y ha dejado un buen sabor de boca. Su promedio de bateo es de .302 luego de pegar 34 imparables en 111 turnos al bate. Además, ha producido 20 carreras y ha conectado cinco cuadrangulares. Su swing es uno de los más peligrosos porque, o se va ponchado o recibe una base por bolas. El infielder ha recibido 12 pasaportes a la inicial y ha sufrido 24 strikeouts en contra.

Su trabajo al defender su almohadilla ha sido notable en la primera base, donde ha disputado 19 encuentros. Ahí registra 98 putouts y siete asistencias en 105 oportunidades. Al llegar, tuvo problemas para jugar como tercera base porque cometió tres errores en 17 chances.

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¿Qué es Pantone 294 para la afición de los Dodgers?

Pantone 294 es un grupo de aficionados de Los Angeles Dodgers que desde 2009 organiza viajes para ver partidos del equipo fuera de su estadio. El nombre tiene sentido con el tono azul con el que se identifica a la novena angelina. A finales de abril anunciaron el viaje a México porque “Barbarroja” tenía apenas unos días de haber firmado con los Toros. Con esto, la afición de los Dodgers demuestra que no se olvida de sus jugadores históricos.