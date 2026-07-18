“El último baile": El emotivo mensaje que publicó Mbappé en sus redes en la previa al partido contra Inglaterra

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra no será un trámite cualquiera para Les Bleus. Además de disputar la medalla de bronce, los reflectores están puestos sobre el banquillo francés. El histórico estratega Didier Deschamps dirigirá su encuentro número 187 y último al frente de la selección nacional, poniendo fin a una era de 14 años plagada de gloria. En la previa de este nostálgico choque, el capitán y máxima figura del equipo, Kylian Mbappé, conmovió al publicar una emotiva carta de despedida en sus redes sociales.

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¿Qué le dijo Mbappé a Diddier Deschamps?

A sus 27 años, portando el brazalete de líder, Mbappé no ocultó la frustración por haber caído en Semifinales ante España, privando a su mentor de una última gran final. El astro francés comenzó su mensaje con un tono de sincera autocrítica y profundo respeto:

«Hoy es tu último baile. Tú, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte ofrecido un final mejor, pero no hemos estado a la altura».

Con estas palabras, el delantero del Real Madrid asumió la responsabilidad del plantel, reconociendo que el dolor por la eliminación caló hondo en el vestidor, especialmente por el deseo colectivo de despedir al técnico con la tercera estrella de su gestión.

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Mbappé continuó su publicación destacando el legado inquebrantable de Deschamps, quien asumió el cargo en 2012 y rescató al combinado nacional de una de sus peores crisis de identidad.

«Es difícil expresar con palabras lo que has dado en catorce años. Has sido clave en el renacer de este equipo. La gente no siempre valoró tu grandeza, pero el tiempo y la historia lo harán…».

El atacante se sinceró sobre las constantes críticas que a menudo rodearon el estilo del timonel, asegurando que el futbol eventualmente le dará el lugar de honor que merece. Cabe recordar que Deschamps pertenece al Olimpo absoluto del balompié, integrando junto a Mario Zagallo y Franz Beckenbauer el exclusivo y selecto club de quienes han conquistado la Copa Mundial de la FIFA tanto en su faceta de jugadores como de seleccionadores.

Francia busca cerrar con broche de oro la carrera de Didier Deschamps con la selección

Para cerrar su publicación, Kylian expresó su gratitud por la confianza depositada en él desde sus inicios en el plano internacional:

«Gracias por dejarme representar a mi país en el escenario más importante. Me siento privilegiado de haber estado al lado de una de las mayores leyendas de Francia y guardo solo buenos recuerdos de todo lo vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y, una vez más, gracias por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros».

Con este fuerte lazo emocional expuesto ante las redes sociales, Francia saltará esta tarde a la cancha en Miami. Aunque el oro ya no es una opción, Mbappé y sus compañeros tienen una última misión de orgullo: regalarle a Didier Deschamps una victoria final.

