Messi marcó 2 goles con Inter Miami y después intentó provocar a sus rivales con algo polémico

Pasan los años, pero el talento sigue vigente. El Inter Miami remontó el partido ante el Orlando City con doblete de Lionel Messi, quien jugó uno de sus mejores partidos del 2026, marcando incluso de falta directa. Más allá del increíble nivel del futbolista argentino, a sus 38 años es tendencia por algunas actitudes reprochables, pues ahora intentó provocar a sus rivales.

Mientras Messi seguramente piensa en la Finalissima suspendida entre la Selección Argentina y la de España, también se centra en jugar lo mejor posible en el equipo de Javier Mascherano. El clásico terminó 4-2 para los de Leo, quien marcó 2 goles. No obstante, sobre el final del partido, hizo gestos a sus rivales preguntándoles si querían un autógrafo suyo.

Durante el partido se pudo ver a los suplentes de Orlando realizar algunos gestos, reclamar al árbitro y demás, algo muy similar a lo que ocurre en todos los partidos de futbol en la actualidad. Se ve que a Leo Messi eso no le gustó demasiado y se tomó revancha luego de marcar su doblete y sentenciar el clásico de Florida. El gesto causó revuelo en las redes.

Las reacciones de los fanáticos al polémico gesto de Lionel Messi ante Orlando City

Hubo reacciones de los fanáticos luego del gesto de Leo Messi preguntándoles a los suplentes de Orlando City si querían un autógrafo suyo. “Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo”, “Messi en su etapa final es como Walter White”, "El Messi egocéntrico es lo mejor que pudieron ver mis ojos”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Lionel Messi preguntándole a los suplentes de Orlando City SI QUIEREN UN AUTÓGRAFO.



Algunos otros fueron: “Messi está gaga por la edad. Cristiano está gaga por Messi. El fin de la cordura”, “La personalidad de Messi cambió completamente cuando los tuiteros empezaron a halagar su lado maradoneano”, “Para mí este tipo a veces se olvida que es Messi. Obviamente quiero un autógrafo tuyo, hermano”.

Los números de Lionel Messi en el Inter Miami

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos son los números de Lionel Messi en el Inter Miami: