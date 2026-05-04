Messi recibió la peor humillación en Inter Miami: les ofreció autógrafo a sus rivales y lo golearon

Mientras que Cristiano Ronaldo demostró que ya no está en su prime, muchos creen que Lionel Messi está lejos de su mejor nivel y en el Inter Miami acaba de recibir la peor humillación posible. Pues el astro argentino le ofreció un autógrafo a sus rivales a modo de provocación, pero estos terminaron goleando al conjunto rosa y se llevaron la victoria.

Resulta que en el duelo disputado entre el Inter Miami y el Orlando City por la MLS, el equipo del argentino dejó escapar un resultado que parecía irremontable. Las Garzas iban ganando 3-0 y perdieron 3-4 el clásico de Florida. En tanto, Leo juega con Germán Berterame y hay un detalle que confirmaría que no sería citado en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi continua demostrando por qué es uno de los mejores cobradores de tiros libres de la historia|Reuters

Lionel Messi, de la provocación a la humillación en el Inter Miami

En el anterior partido entre ambos equipos, Messi le ofreció un autógrafo a sus rivales debido a que lo estaban insultando desde afuera de la cancha. El astro argentino se mostró muy enojado y provocó a los suplentes del Orlando. Sin embargo, en este segundo partido por la MLS, los violetas se llevaron una victoria impensada y, de esa manera, Leo se fue humillado.

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El capitán del seleccionado campeón del mundo se mostró muy confiado durante todo el partido, pues el Inter Miami iba ganando 3-0, con un gol suyo, durante la primera mitad. Antes del descanso, el Orlando descontó y se fue a preparar la segunda mitad en los vestidores. En tanto, los visitantes lograron empatar el encuentro faltando pocos minutos.

Cuando te sientas triste recuerda que Messi después de marcar le dijo al banco de suplentes de Orlando si querían un autógrafo.



Orlando acabó remontando un 3-0 y acabó 3-4.



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Cuando todo parecía que iba a terminar en igualdad, finalmente el Orlando marcó el 3-4 final y llamó la atención de todos, logrando una remontada increíble en la MLS y dejando humillado a Leo Messi en los Estados Unidos.

Lionel Messi se enojó con sus compañeros en el Inter Miami

De acuerdo a lo que contó Ian Fray en el post partido, Leo Messi se mostró enojado en los vestidores. “Nuestro capitán habló y, obviamente, nos dio una buena reprimenda. Nos dijo que era inaceptable y que no podía volver a suceder”, expresó el futbolista de Inter Miami.

