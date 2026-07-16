Messi y Mac Allister le perdonaron la expulsión a Declan Rice: la insólita secuencia

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a dejar una jugada que abrió el debate sobre el reglamento. En la semifinal entre Argentina e Inglaterra ocurrió una acción que pudo cambiar el encuentro. Lionel Messi, Alexis Mac Allister y Declan Rice quedaron en el centro de la discusión por una decisión que pasó inadvertida. El inglés pudo haber sido expulsado.

El episodio tuvo lugar durante el segundo tiempo, cuando una falta provocó un intercambio entre varios jugadores. En medio de esa discusión apareció Declan Rice, quien habló con Lionel Messi mientras se cubría la boca. La acción llamó la atención porque la normativa vigente contempla una posible expulsión en ese tipo de situaciones.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 England’s Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford and Declan Rice look dejected after the match REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

Messi y Mac Allister le perdonaron la expulsión a Declan Rice

Las imágenes mostraron que Rice se dirigió a Messi con la boca tapada. Poco después hizo lo mismo con Alexis Mac Allister. Ninguno de los dos futbolistas argentinos reaccionó para reclamar una sanción. El árbitro también se encontraba cerca de la jugada y decidió intervenir únicamente para separar a los protagonistas.

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¿Qué dice la “Ley Prestianni” sobre hablar con la boca tapada en el Mundial 2026?

La llamada “Ley Prestianni” establece que un jugador puede ser expulsado si se tapa el rostro para decirle algo a un rival. La medida nació tras un caso de presuntos insultos racistas hacia Vinícius Jr. y ya había sido aplicada durante el Mundial. Sin embargo, en esta ocasión Rice permaneció en el terreno de juego tras no ser acusado por los argentinos.

Declan Rice pudo haber sido expulsado por esta acción pero nadie habla de esto #messi #argentina🇦🇷 pic.twitter.com/vPkkolVjyo — Paso Zero (@paso_zero) July 16, 2026

Declan Rice quedó envuelto en la polémica

El mediocampista inglés continuó disputando el partido después del incidente. Más adelante fue sustituido por el entrenador Thomas Tuchel. La situación abrió un nuevo debate sobre los criterios utilizados por los árbitros para aplicar la regla y sobre cuándo corresponde una tarjeta roja por este tipo de acciones.

Los partidos en los que sí se ha sancionado esto con tarjeta roja

La normativa ya había aparecido durante el Mundial en los partidos Paraguay contra Turquía y México frente a Ecuador. El caso de Rice volvió a poner el foco sobre una acción frecuente en el futbol. La polémica surgió porque, pese a la conducta observada por las cámaras, no hubo sanción disciplinaria y el VAR tampoco intervino.