Mexicana termina en la cima de su deporte en 2025; es esperanza de medalla para Los Ángeles

Dominar alguna disciplina a nivel mundial no es algo que sucede todos los días, y una mexicana lo logró en este 2025 en Tiro con Arco. Por ello, muchas personas ya ponen a Andrea Becerra como una posible opción de medalla rumbo a los siguientes Juegos Olímpicos. Aunque aún es aventurado adelantarse a eso, este año comprueba por qué la de Guadalajara está en la conversación de LA2028.

¿Por qué la mexicana Andrea Becerra es la mejor del mundo?

A lo largo del año en los espacios de Azteca Deportes se han reportado actividades de diversos atletas en disciplinas varias, incluidas algunas que estarán en Los Ángeles 2028. Ahí se destacó lo hecho por Becerra, quien tuvo varios resultados de élite, razón por la cual se encuentra en el primer lugar a nivel global.

La nacida en el estado de Jalisco obtuvo medallas de oro en los World Games y en el Campeonato Mundial; dos oros en Copa del Mundo y plata en la final de Copa del Mundo. Es decir, una buena parte del 2025 se la pasó peleando ante las mejores arqueras e incluso venciéndoles, por ello su nombre aparece en lo más alto. Aunque no es la única mexicana en el top5.

1.- Andrea Becerra (México) - 378

2.- Jyothi Surekha Vennam (India) - 321.75

3.- Ella Gibson (Reino Unido) - 300

4.- Alejandra Usquiano (Colombia) - 264

5.- Mariana Bernal (México) - 234

¿Andrea Becerra ganará medalla para la delegación mexicana en 2028?

Evidentemente al leer los resultados y entender que tanto Andrea como Mariana se encuentran en el top5 de Tiro con Arco Compuesto, se vislumbra un futuro brillante para Los Ángeles 2028. Sin embargo, el proceso es largo y debe caminarse con paciencia. Ante eso, se estará reportando sobre las competiciones donde ambas connacionales seguirán en la lucha por llegar a los siguientes Juegos Olímpicos de la mejor manera. Y es que la diferencia que Andrea tiene de su siguiente perseguidora habla de lo fantástico que fue el 2025 para ella.