David Medrano revela a jugadores que estarán convocados por México y se perderán la Liguilla

La lista de convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por México que compiten en la Liga MX será anunciada esta misma semana y podría tener entre 12 y 15 jugadores, ha reportado el periodista y analista de Azteca Deportes, David Medrano este martes.

El Mundial está a menos de dos meses de distancia y en lo que respecta a la Selección Mexicana se comprondrá de jugadores de Liga MX y luego de un nutrido grupos de jugadores que militan en otras Ligas de Europa y otras dos naciones como la Liga Árabe y la MLS.

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'Don Deivid' explica que esa lista se está contruyendo y como se conocía será una concentración extendida con jugadores locales por lo que estos, en caso de que sus equipos vayan a Liguilla, no estarán con sus respectivos equipos, siendo el caso de Chivas el más alarmante, aunque el propio Aguirre explicó hace unas semanas que Amaury le extendió toda la confianza y apertura a llevarse a sus jugadores por este gran motivo que es el Mundial.

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Número de jugadores y fecha en la que se aunciará este lista de seleccionados de Liga MX

Medrano sostiene que en esa lista, al día de hoy se ha podido enterar que habrá de 12 a 15 jugadores de Liga MX en la convocatoria y suelta los siguientes nombres como los que están seguros y coloca una incógnita sobre Marcel Ruiz que aunque ya regresó, persiste en él una lesión con un tratamiento alterno:



Raúl Rangel

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Erik Lira

Roberto Alvarado

Gilberto Mora

*Marcel Ruiz*

Esta lista que seguramente será motivo de análisis, polémica y opinión, sería revelado este jueves o viernes, para que esos jugadores estén listos para reportar el 6 de mayo, a más de un mes del Mundial lo que deberá de apuntalar al equipo por el trabajo y convivencia.

¿Cuántos jugadores deberán de ser llamados en total en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

En total, la lista final de convocados por México para el Mundial, deberá de ser de 26 seleccionados. De tal modo, que si el listado más próximo de Javier Aguirre es de 14 jugadores de Liga MX habrá una diferencia de 12 elementos del extranjero en donde podrían aparecer Berterame de MLS, Quiñones de Arabía y ahí también estarán Gimenez y Jiménez, además de Obed Vargas, Álvaro Fidalgo entre otros.