¡No es Gil Mora! Este es el jugador de la Selección Mexicana Sub 20 que se iría primero a Europa

Aunque Gil Mora tiene muchos de los reflectores, los visores de Europa han volteado a ver a otro jugador y estiman que Obed Vargas sería un gran elemento en Países Bajos y Bélgica.

Obed Vargas mexico brujas psv
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
El Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, está dejando grandes momentos para México, con dos victorias y dos empates en cuatro partidos, juegos en los que hay futbolistas que han llamado mucho la atención. Gil Mora encabeza a los mexicanos que tienen los reflectores, pero entre otros juveniles Obed Vargas se coloca entre los favoritos y se dice que PSV y Brujas van enserio por sus servicios.

El jugador de mediocampo de solo 20 años, y quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, podría ser el primero en irse a Europa y es que por su edad, condiciones, experiencia fuera de México y su actuación en Chile 2025, parece tomar la delantera para ser el jugador que de esta camada se vaya a probar suerte a Europa.

Nacido en Alaska y con un costo de 8 millones de euros, siendo uno de los más caros del cuadro de Eduardo Arce, el futbolista tendría su futuro en Bélgica o bien en Países Bajos, pues se dice que en esos países el PSV Eindhoven y el Brujas lo quieren,

Es menester recordar que los granjeros, son un equipo especialista en observar jugadores, darles seguimiento, ficharlos en el momento correcto y llevar un proceso adecuado para rendir en su escuadra y luego transferirlos. En la lista de esta clase de jugadores, se recuerda el mexicano Hirving Lozano o los brasileños Ronaldo y Romario.

Sobre el equipo que más le convenga, será de acuerdo al asesoramiento y el acuerdo que eventualmente se pueda lograr con Seattle que seguramente impondrá sus condiciones para vender a este jugador e iniciar esa aventura.

Otros jugadores que son buscados en Europa, de la Selección Mexicana Sub 20

En el panorama de este Mundial Sub 20, por el equipo mexicano, se dice que Gilberto Mora tiene un claro interés del Manchester City, Barcelona, Real Madrid y hasta del Inter Miami . Sin dejar de lado a Diego Ochoa quien es seguido de equipos de alto perfil de Europa o bien Elias Montiel quien tendría al Bayer Leverkusen altamente interesado en su carta.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

