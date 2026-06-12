ÚLTIMA HORA: México sube en el Ranking FIFA tras vencer a Sudáfrica y rebasa a un gigante de Conmebol

La Selección Mexicana no solo arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una victoria histórica. El triunfo ante Sudáfrica también vino acompañado de una noticia que refuerza el gran momento del equipo de Javier Aguirre: el combinado Azteca escaló posiciones en el Ranking FIFA y dejó atrás a una de las selecciones más fuertes de Sudamérica. México ya está por encima de Colombia.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

La victoria por 2-0 en el partido inaugural del torneo, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, tuvo un impacto inmediato en la clasificación mundial, que por primera vez en una Copa del Mundial de la FIFA se actualiza prácticamente en tiempo real.

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México subió en el Ranking FIFA y ya amenaza al Top 12

Más allá del festejo en el Estadio Ciudad de México, el resultado dejó una consecuencia que pocos aficionados tenían en el radar.

Con la victoria sobre Sudáfrica, México sumó 13.50 puntos en el Ranking FIFA, alcanzando 1700.98 unidades.

Ese salto le permitió colocarse en el puesto 13 del mundo, superando a Colombia, que cayó al lugar 14 con 1698.35 puntos.

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Durante años, Colombia ha sido considerada una de las selecciones más competitivas de Conmebol gracias a su generación de talento en Europa. Rebasarla, aunque sea momentáneamente, representa una señal del crecimiento que ha mostrado el conjunto mexicano bajo el mando del Vasco Aguirre. Ahoira, el siguiente objetivo ya está a la vista.

Italia podría ser la próxima víctima del Tri

México no solo rebasó a Colombia. También quedó peligrosamente cerca de otra selección histórica.

Italia, tetracampeona del mundo, aparece en el puesto 12 con 1704.73 puntos, apenas unos escalones por encima del Tri.

La diferencia entre ambos es mínima, lo que abre un escenario muy atractivo: si México consigue derrotar a Corea del Sur en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo de Javier Aguirre podría superar también a la Azzurra y meterse entre las 12 mejores selecciones del planeta.

El siguiente compromiso del Tricolor será el 18 de junio en Guadalajara ante Corea del Sur, un duelo que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y aztecadeportes.com.

Así quedó el Top 20 del Ranking FIFA tras el triunfo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026