ICÓNICO: Presidente de este país de América Latina bajó el precio de la cerveza durante todo el Mundial 2026

Con la premisa de acompañar la pasión de los aficionados, el Gobierno de Ecuador tomó la decisión de reducir el 20% el precio oficial de la cerveza. La medida durará hasta la finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y fue confirmada por el presidente, Daniel Noboa, quien eliminó -de manera temporal- el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Una decisión con "espíritu futbolero"

La noticia fue anunciada directamente por el mandatario, quien destacó la importancia de que el país viva el campeonato internacional con la mayor alegría posible. "Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE durante el Mundial", declaró Noboa ante una multitud que celebró la noticia con una ovación inmediata.

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La medida estará vigente de forma ininterrumpida hasta el 19 de julio. El presidente no solo hizo foco en el ahorro, sino también en el optimismo que rodea al combinado nacional: "Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos".

Curiosamente, este anuncio llega en un momento clave de la gestión, pues el informe más reciente de Reacción Nacional News indica que la imagen positiva del mandatario ha repuntado, escalando del 39,4% al 41,7%.

Reina la ilusión en Ecuador

Las estadísticas son elocuentes e indican que el plantel de la Selección de Ecuador alcanzó un valor histórico de mercado que ronda los USD 437 millones, convirtiéndose en la nómina más cara de su historia. A nivel sudamericano, se posiciona en el top 4. Por eso, tratará de cumplir un buen papel en el certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Por lo pronto, el Tri ya tiene la mente puesta en el terreno de juego. El equipo buscará ser uno de los grandes protagonistas de este Mundial 2026 y su camino comienza en pocos días: el domingo 14 de junio se medirá ante Costa de Marfil.

